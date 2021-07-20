情趣產品公司辦「自慰日」　調查指港男疫下自慰全年少於百次

談性說愛，男女從來都不平等，尤其提到自慰，女士普遍更是忌諱。有公司自去年起舉辦「國際平等自慰日」及進行相關調查，訪問包括香港的全球17個國家或地區共14,500人，其中本港受訪者中，今年兩性的自慰差距為56%，較去年66%略為收窄，全球排名第四，僅次於美國、新西蘭及韓國，排名最低為日本達77%。



今年調查顯示，本港男士每年自慰94次(去年119次)，女士則為41次與去年一樣，其中25.6%女性表示從不自慰，男士則只有8.3%。



本港今年的平等自慰日將於本周五（23日）舉行，由情趣產品公司Womanizer策動。本港的性與教育倡導者Justin Chu估計，港男自慰數目較去年減少，或與新冠肺炎疫情舒緩，逐步回復正常生活有關，男士們不用長時間留在家中，較多機會與性伴侶見面及接觸有關。

調查亦發現港人的性慾有輕微改變。從1（極低性慾）到10（極高性慾）評分，港男對自己的性慾評分是6.31，女士是5.72（去年男性是6.5分、女性5.4分）。調查又顯示，93%人表示沒有在學校接受過關於男性或女性自慰的教育，只有5%稱在課堂上曾討論過與性器官相關功能。

Justin Chu指出，今年男性自慰次數減少或與疫情緩和有關，去年由於在家工作等抗疫令自慰需求增加，男士難見到性伴侶；今年隨着疫苗接種計劃，一切慢慢恢復正常，亦標著將會回歸到疫情前的約會及性接觸模式。

另外，根據自我評估，全球兩性的性慾都比去年提升，男女之間的性慾自評差距甚少。全球男性參與者對自己的平均評分是6.9（去年為6.4），女性受訪者則是6.0（去年是5.4）。