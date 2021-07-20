澳門通關｜澳門邀國家衞健委視察　為港澳通關提供意見

本港新冠肺炎疫情緩和，港府近日正與內地及澳門政府聯絡表示，一直有與港府保持緊密溝通，現計劃邀請國家衞生健康委員會到澳門視察疫情情況，以及就港澳通關提供意見，但暫未落實專家訪澳的細節。



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澳門社會文化司司長歐陽瑜表示，一直有與港府就通關保持密切溝通，並計劃邀請國家衞健委專家到澳門檢視抗疫情況，以及就港澳兩地通關提供意見，但目前仍未落實訪澳時間。

另外，當地近日預約接種疫苗的人數有所下降，較最高峰期的每日逾一萬人，大跌至近日的約2,000人，至今累計僅4成人已打針，未達到產生免疫屏障的8成，歐陽瑜表示，現時的接種率遠低於理想，明言未有條件開放更便利通關。

澳門政府早前表示，仍未敲定兩地通關的具體日期，但已與港府有初步共識，已完成接種疫苗並持有48小時內陰性核酸報告的港人，能獲得藍色健康碼，與澳門本地居民的顏色不同。

赴澳港人需居於特定的酒店樓層，活動範圍亦受限制，如不能參加不戴口罩的聚會活動，以及禁止進入酒吧、舞廳及卡啦OK等。至於娛樂場所方面，兩地仍在商討安排，預料港人能進入賭場，惟不能與澳門人一樣暢通無阻。