新冠肺炎．最新｜消息：今無本地源頭不明個案　不設疫情記者會

本港昨(20日)新增7宗輸入個案，全屬輸入個案，包括驗出帶有L452R變種病毒、由法國返港的39歲男子，衞生防護中心推測，很大可能最近於法國感染，惟變種病毒的潛伏期為21天，港府為安全起見，晚上圍封其位於黃泥涌峽道利安閣住所。

一對來自沙地阿拉伯的13及11歲姐弟，亦證實初步確診，姐姐驗出含L452R變種病毒。據了解，他們是沙地阿拉伯領事子女，獲豁免檢疫，須按規定居家隔離，惟港府的強制檢測名單則披露，他們或曾到訪山頂廣場、東涌東薈城等地方，兩人抵港後第三天接受強制檢測驗出呈陽性，其住所太古城唐宮閣亦需要封區檢測。



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7月20日 太古城唐宮閣封區檢測



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7月20日 太古城唐宮閣封區檢測



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封區檢測｜利安閣、唐宮閣完成強檢 495人接受檢測 無人確診

【07:11】政府公布灣仔利安閣截至昨晚十一時，約95名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案。此外，政府又派員到訪約24戶，兩戶沒人應門。

太古城唐宮閣方面，至凌晨二時，約400名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案。此外，政府又派員到訪約210戶，40戶沒人應門。

大部分社交距離措施不變 復辦郵輪公海遊、引入「活動場所」分類

【02:54】政府今日(21日)凌晨就社交距離措施刊憲，基本上維持大部分現行措施，並引入「活動場所」作為新一類表列處所，列明適用於個別活動的限制及規定，將由明日(22日)凌晨零時起生效，為期14天，直至8月4日。另由30日起，郵輪公司可在遵從一系列防控感染措施的前提下，復辦「公海遊」。

地領事確診子女曾到訪東涌纜車站 昂坪360今早停駛消毒

【01:44】昨日（20日）有兩宗初步確診個案，兩人為沙地阿拉伯駐港領事的子女，分別為13歲女童及11歲男童，女童驗出對L452R變種病毒呈初步陽性，兩人曾到訪東薈城、東涌纜車站、山頂廣場。昂坪360發言人昨日晚上回應，已即時安排清潔及消毒工作，預計在今日(21日)中午時間完成，因此纜車服務將於今日早上繼續暫停。

強制檢測｜沙地領事子女免檢疫訪港證染疫 行蹤曝光曾訪東薈城

【00:01】本港昨日(20日)新增7宗確診，全屬輸入個案，包括驗出帶有L452R變種病毒、由法國返港的39歲男子；另外，一對來自沙地阿拉伯的13及11歲姐弟亦證實初步確診，姐姐亦證實涉L452R變種病毒。據了解，他們是沙地阿拉伯駐港領事子女，獲豁免檢疫，可居家隔離。港府晚上將3人於本港逗留的住所圍封檢測。



食物及衞生局晚上公布強制檢測名單，當中可見法國返港39歲男子離港前，曾先後到訪本港多間高級餐廳，包括位於半島酒店嘉麟樓、置地文華東方酒店的日本餐廳「志魂」及金鐘奕居「Salisterra」；名單揭發沙地阿拉伯姐弟或未遵從居家隔離要求，到港翌日已先後到訪山頂廣場、東薈城及東涌纜車站，值得注意是，姐姐當時已發燒。

上述處所及餐廳獲納入強檢範圍，須於本周五(23日)或之前接受檢測，倘於本月18日至20日期間已進行檢測，則可獲豁免。

新冠疫苗｜增6.1萬人打針 累計206萬人打齊兩針 昨14人不適送院

【00:25】政府公布，今（21日）共約6.16人接種疫苗，當中超過一半是接種復必泰，已打齊兩針的人累計達206萬人。昨日共有14宗由社區疫苗接種中心送院的個案，他們接種後出現常見副作用，全部人情況穩定，情況穩定，其中10人已經出院，一人留院觀察，兩人不遵從醫生勸告自行出院，一人未經診症自行離開醫院。

7月20日 跑馬地黃泥涌峽道利安閣封區檢測



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▼7月19日 上環尚賢居封區檢測▼



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昨日總覽：



沙地領事子女豁免檢疫卻確診 專家：變種病毒流入社區成防疫漏洞

強制檢測｜沙地領事子女免檢疫訪港證染疫 行蹤曝光曾訪東薈城

3青少年打齊兩針復必泰後疑患心肌炎 情況穩定 專家將評估因果

封區檢測｜沙地阿拉伯領事子女抵港後初步確診 太古城唐宮閣圍封

封區檢測｜39歲男法國返港後證染變種病毒 跑馬地利安閣住所圍封

旅遊氣泡｜新加坡疫情升溫 商經局：未能重啟計劃 8月底再檢視

新冠肺炎｜兩日兩宗 法國留兩周返港人士染變種病毒半山住所圍封

疫苗獎賞｜經民聯送戲票死機一句鐘 中午始可進入 需填4項資料

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區檢測｜上環尚賢居完成強檢 約185人接受檢測 無人確診