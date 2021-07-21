DSE放榜｜聖士提反女中學狀元：通識培訓批判思考　慶幸有得讀

2021年DSE中學文憑試今日（21日）放榜，共有七名狀元，當中聖士提反女子中學首次有狀元誕生。

該校狀元為陳樂融，她應考必修科目中英數及通識，而選修科目為生物、化學及經濟。她希望入讀中大醫科，移民潮下未有考慮離港，更有意於畢業後加入公立醫院，「呢度係我嘅根。」

高中通識科將被逐步取替為公社科，樂融為中文辯論隊隊長，對各項社會議題有認識，指自己從通識科訓練，培養批判性思考，形容「慶幸有得讀」。她相信改革後，學生仍可透過不同立場的新聞培訓思維。



聖士提反女子中學文憑試首名狀元陳樂融（右），於媽媽陪同下領取文憑試成績表。（張嘉敏攝）

聖士提反女子中學首名狀元陳樂融，應考必修科目中英數及通識，而選修科目為生物、化學及經濟，共奪得14星。她有選修數學科的延伸部分M1，考獲5級。

對於考獲佳績，她直言感到震驚，形容自己有「運氣成分」。她解釋，疫情下應考感到迷失，曾對各種的不確定性感憂慮。不過，幸得學校、老師及同學之間支持，例如老師於停課期間提供網課及各項練習，亦有與同學一同溫習，互相鞭策。

作為學校的中文辯論隊隊長，她一直關注不同社會議題。通識科被改革，她稱科目有助訓練批判性思考，當中的卷二更令考生有空間表達觀點，直言「慶幸自己有得讀」。

不過，她相信即使日後沒有通識科，學生仍能透過新聞報道，了解不同立場人士的想法，仍能培訓思維。樂融對房屋問題亦有見解，認為樓價上升令年輕人更難置業，昐政府能多建公營房屋，解決基層的住屋問題。而社會問題令市民對政府累積不滿，應從解決房屋等問題上著手。

感自由收窄 但思想仍由自己控制

社會自2019年起歷經巨變，令港人憂慮前境，樂融坦言有同感。她稱，雖然大學的言論及學術自由有所收窄，但認為思想仍可由自己控制。視香港為家的她亦未有打算離港，「呢度係我嘅根」，加上家人選擇留港，「係度成長好多年，都好鐘意呢個地方」，直言心中希望香港未來會變得更好。

校長周維珠（左）稱學校一向鼓勵學生全能發展。（張嘉敏攝）

不怕辛苦 立志入公立醫院

她指，選擇中大醫科，因氣氛較樸素，大學書院制可認識其他學科的學生，有助培訓人際關係技巧。而疫情亦令她對從醫更有決心，希望若再有疫症之時能出一分力。她有意畢業後投身公立醫院，坦言不怕辛苦，因受任職物理治療師的母親影響，立心希望幫人，「一份工作有意義係好重要。」

聖士提反女子中學為首次有文憑試狀元，校長周維珠稱，學校一直鼓勵學生全能發展，以樂融為例，她於校內成績一向好，辯論隊亦有助她的學習生活。她又稱，疫情對考生有大挑戰，但相信他們可透過努力克服。