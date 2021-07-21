【泊錶位注意】「入錶易」後台系統故障　遙距交易功能暫停

運輸署今年1月起分階段安裝全新路旁停車收費錶（咪錶），新咪錶可支援使用應用程式「入錶易」。不過，運輸署今早（21日）公布，由於後台系統故障，「入錶易」遙距交易功能暫停直至另行通知，駕駛人士仍可在泊車咪錶進行現場繳費。



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運輸署指，由於後台系統故障，「入錶易」流動應用程式的遙距交易功能暫時停用，直至另行通知，駕駛者仍可在泊車咪錶進行現場繳費。運輸署就故障引起的不便致歉，並指駕駛人士如有查詢，可致電服務熱線2332 3700。

啟用逾半年 預計明年上半年所有咪錶完成更換

翻查資料，新咪錶有三個主要功能及特點，包括支援多種付費方式繳付泊車費，包括八達通、Visa payWave、感應式MasterCard；並支援使用新的應用程式「入錶易」，即遙距延續泊車兩小時一次。另外，新咪錶配備感應器，以偵測停車位是否已被佔用，提供實時資訊，以協助駕駛者尋找空置泊車位，以减少車輛在道路上徘徊尋找泊位的時間，預計於2022年上半年完成更換所有現有咪錶。