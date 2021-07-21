醋漢213刀斬死女友　3次謀殺罪均翻案成功　終院酌情判誤殺獲釋

中年已婚漢思疑同居女友另結新歡，涉怒斬女友213刀，令女友傷重不治。他曾3次被裁定謀殺罪成，但3次也上訴成功，上訴庭早前下令作第4次重審，但終審庭今日（21日）頒判辭指，指進行第4次審訊會令被告沉重萬分，且他已被還押近12年，若法庭當初接納他認誤殺罪並判刑，期實質服刑日子亦遠超於一般誤殺罪的量刑，加上事隔多年，證供質素必受到影響，終決定行使酌情權，改判他誤殺罪，並判處他一個可以即時獲釋的刑期。



原需接受第4次審訊

上訴人梁耀強，被指於2009年9月12日在長沙灣青山道和興大廈一單位，謀殺35歲女子楊秀瑜。上訴庭認為，原審裁判官就精神科的證據，指引陪審團時出錯，遂裁定上訴人上訴得直，並下令案件要進行第4次審訊。

不過，上訴人向終審法院再上訴結果，要求不用再重審案件，改以裁定他誤殺罪成，並就此作判刑。

再次審訊將令被告沉重萬分

終審庭認為，若被告進行第4次審訊，他要再次回憶殺害事主的過程、被盤問等，會再次面對審訊帶來的壓力及焦慮，而他已經歷3次審訊、3次上訴及2次終審上訴，這已是一段非常長的時間，下令進行第4次審訊會令被告沉重萬分。

已被還押近12年

再者，他已被還押近12年，若他一開始獲接納承認誤殺罪，可獲三分一減刑，在獄中服刑時行為良好並扣除假期等日數，再減三分一刑期，被告至今實質服刑近12年，即等同法庭以27年監禁作量刑起點，並判他入獄18年所實需服刑的時間，這是遠超一般誤殺罪的懲罰。另外，案件事隔多年，證人證供的質素必受到影響，法官在考慮各項因素下，。

終審庭認為，再繼續以謀殺罪起訴被告，將無法達致司法公正，決定行使酌情權，為這宗悲劇畫上句號。

案件編號：FACC5/2021