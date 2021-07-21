宏利推「谷針」大抽獎　幸運兒有機會連贏255萬元紅利回贈

本港疫苗接種計劃現正展開，保險公司宏利推出「谷針」大抽獎，送出總值超過850萬元紅利單位回贈，供所有在今年8月31日或之前完成接種至少一劑疫苗的宏利強積金客戶參與。大抽獎設三個抽獎池，每一抽獎池有85個獎項，頭獎價值高達85萬元，合資格成員可以同時參與三個抽獎池，幸運兒有機會贏得三個頭獎，合共255萬元紅利單位回贈。



宏利公積金踏入85周年，推出「宏利公積金85周年抗疫大抽獎三重賞」，參與大抽獎的強積金客戶，需在8月31日或之前完成接種至少一劑疫苗，9月 30日或之前透過抽獎網站進行登記，並於10月31日或之前完成接種第二劑疫苗。

大抽獎共設三個抽獎池，分別覆蓋現有宏利強積金成員；新近轉入款項的宏利強積金成員；以及有作出定期供款的宏利可扣稅自願性供款帳戶成員，每一抽獎池設有85個獎項，紅利單位回贈由8,500元至85萬元不等。

▼港府「谷針」新招：已打疫苗好處 vs 未打疫苗限制▼



+ 6

合資格成員將有機會參加合共三次大抽獎，假設客戶自2001年1月1日起成為宏利個人帳戶成員，其後於今年8月24日成功把另一家強積金服務供應商的個人帳戶整合至宏利個人帳戶，亦於今年8月31日開立宏利可扣稅自願性供款帳戶，並於今年9月1日至明年3月31日期間作出5,000元每月供款，便有機會贏取總值255萬元紅利單位回贈。

▼5月31日政府公布「全城起動 快打疫苗」行動▼

