遭父性侵少女改口供案　指叔父教出庭化濃妝扮性感　玩串個party

聲稱遭父強姦的女童，涉在家人干擾下於庭上改口供案續審，女事主今（21日）出庭作供，她稱在強姦案首次審期前5天，母親曾往探望被拘留的父親，之後母親便即把她和弟弟帶返內地，惟法庭只押後案件。到案件再次聆訊時，她的叔叔突上門探望，並教她「上庭唔好講真話」，又著她化濃妝及作性感打扮，最好「有幾暴露得幾暴露，要著高踭鞋，玩串個party」。她指祖母亦有建議她扮「跌親個腦」，不要在庭上說出真相，以在案件上幫助父親。



父母祖父母及叔叔均涉案

本案涉及5名的被告均是女事主X的親屬，包括父親（44歲）、母親（42歲）、嫲嫲（67歲）、叔父（39歲）及爺爺（65歲）。父親、嫲嫲、叔父及爺爺被控於2018年10月8日至2019年1月23日串謀妨礙司法公正，即使X在高院刑事案中更改原擬作出的證供。

父親及母親另被控於2018年10月20日妨礙司法公正，即使母親及X離開香港，意圖使她們不以控方證人身份在刑事案中作供。

開審前突返深圳避出庭

女事主X今日在屏風後作供，她稱性侵案件原定於2018年10月25日開審，惟開審5日前，母親突然跟她說：「快啲執野走」，並解釋在監獄探訪父親時，父親叫她們返內地，不要上庭作供，她及後便跟母親及胞弟前往深圳，暫住在姨媽家中。

待法庭決定再商討對策

X憶述，在深圳期間，母親稱祖母曾來電，著她們不要上庭，又指先看法官如何處理案件，再跟她們商討下一步。X表示當時其實不想去深圳，但「嗰時唔識諗，一心想幫佢（父親）甩罪（脫罪）。」後來X與母親及胞弟回港，而案件另定於2019年1月開審。

叔叔教上庭不要說真話

X又稱，從深圳返港後，叔父多次到其住所探望，曾教她「上庭唔好講真話」，又叫她上庭時「個妝化有幾濃得幾濃，著衫有幾暴露得幾暴露，要著高踭鞋，玩串個party。」X認為，叔父教她這樣做的目的為令法官對她印象不好，令法官不相信她，從而在案件中幫助父親。

扮警員律師兇事主

X亦提到，叔父曾扮警員、律師「兇」她，並教她「律師問咩，法官問咩，都講唔知、唔記得咗」。X稱，叔父、祖母及祖父又曾分別給她200元人民幣、500元港幣及100元港幣。

直言不想再認父親

X續指，祖母亦曾要她藉跌倒一事，扮「跌親個腦」，上庭作供時不要說出真相，認為家人做出種種行為都為了想她「救返我所謂嘅爸爸」。X亦解釋自己以「所謂的」形容家人是因為個人原因，又說「因為始終唔會係一家人架喇，因為我都唔想再認佢做父親，或者（同佢地）有任何關係。」

祖母曾送小米電話

X又稱，祖母亦曾給她一部小米小提電話，認為祖母想收買她，令父親可以出獄。X另外提及，曾在家中打機時，祖母走近她叫她幫助父親，若她不幫父親的話，「以後無嫁妝，細佬以後唔知點算」。X續指，祖母也曾買公仔給她，令她認為祖母想她作出回饋，幫助父親。

案件編號：HCCC126/2020