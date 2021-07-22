新冠肺炎．最新｜今增一宗輸入個案　患者美國抵港帶變種病毒

本港今日(22日)新增一宗新冠肺炎輸入個案，49歲女患者由美國抵港，並無病徵。據悉，患者已打兩針疫苗，驗出帶有L452R變種病毒株。另外，沙地阿拉伯駐港領事的子女確診，其住所太古城唐宮閣居民明日要再強檢。



衞生署衞生防護中心昨日（21日）公布，新增5宗確診個案，全屬輸入個案，當中2人帶有L452R變種病毒株。有兩宗個案患者由沙地阿拉伯抵港，據悉兩人是沙地阿拉伯駐港領事的子女，同住太古城唐宮閣。四名密切接觸者須入隔離營檢疫21日，據了解，包括領事本人。昨只有少於五宗初步確診。



至於涉事領事確診的13歲女兒，於本月17日發病，帶有L452R變種病毒株。但當局公布的患者行蹤資料顯示，她在周日（18日）除到訪過東薈城名店倉和東涌纜車站，更曾在東薈城的韓式餐廳Goobne Chicken逗留。



另外，昨日共約60,700人接種疫苗，當中注射第一針疫苗人數近34,400人，以及有近29,600人預約打針。本港累計已有近209萬人已接種兩劑疫苗。



專頁｜5000元電子消費券 7月4日全城登記盡覽申請優惠懶人包

政府消費券登記網站：www.consumptionvoucher.gov.hk

▼點擊睇打疫苗優惠▼



疫苗抽獎優惠．持續更新｜信和華置送千萬元凱滙單位 長江集團送500萬元禮券可買長實樓

疫苗抽獎｜附連結登記攻略 廠商會送共310萬免找數簽帳額

點擊即入打疫苗抽凱滙登記網站

點擊即入打疫苗抽300両足金登記網站

點擊即入總商會7輪谷針大抽獎

點擊即入華懋集團大抽獎

點擊即入廠商會免找數大抽獎

▼7月8日起 「疫苗氣泡」框架下大致維持社交距離措施▼



+ 15

▼7月20日 太古城唐宮閣封區檢測▼



+ 1

新冠肺炎｜增1美國輸入個案 女患者曾打兩針復必泰 帶變種病毒

【14:40】衞生防護中心今日（22日）公布，本港新增一宗輸入個案。該名49歲女患者由美國抵港，曾在3月和4月接種兩劑復必泰疫苗。她無病徵，被證實帶有L452R變種病毒株。另外，今日有少於5宗初步確診個案。

【11:27】衞生防護中心昨晚公布的患者行蹤名單，進一步披露沙特領事子女的行蹤。其中11歲弟弟上周六（17日）除曾到山頂廣場外，更曾到訪商場內的麥當勞分店。

香港麥當勞知悉事件後，已即時安排位於山頂的餐廳進行消毒程序，並已完成；亦已安排相關員工進行病毒測試。同時，我們繼續嚴守衛生及清潔標準，以保障顧客及員工安全。

孔繁毅促延遲關閉接種中心 以提升接種率 現心肌炎個案屬預期內

【10:30】衞生署公布，三名16歲以下的少年接種第二劑復必泰疫苗後，懷疑患心肌炎。新冠疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅今日回應指，事件在預期內，三名少年情況輕微。他強調由於整體而言患心肌炎是較罕見，康復比率高，以及情況一般亦輕微，呼籲家長及青少年毋須太擔心。

至於社區疫苗接種中心會在9月底關閉，孔繁毅認為「可以延續落去最好」，建議人流較少的接種中心先關閉，而人流多及接近市中心的接種中心繼續營運，相信可提升接種率。

強制檢測｜增5地點上榜 變種病毒患者曾訪太古城中心APITA及ZARA

【00:05】本港周三（21日）新增5個地方被列入強制檢測公告，當中4處涉及L452R變種病毒確診者曾到訪的地方，包括太古城中心二期的日式百貨公司APITA及時裝店ZARA。曾在前日和昨日（19和20日）到訪該兩店人士，須於未來兩日接受檢測。

▼7月20日 跑馬地黃泥涌峽道利安閣封區檢測▼



+ 4

▼5000元電子消費券5分鐘登記方法▼



+ 4

昨日總覽：



新冠肺炎｜今增5宗輸入個案 2人帶變種病毒 沙地領事子女同確診

新冠疫苗｜50歲男死前曾打針 死因涉酒精中毒或缺血性心臟病

確診沙地領事子女行蹤曝光 揭曾光顧山頂廣場麥當勞、東涌Goobne

沙地領事子女染疫 四人送隔離營檢疫21日 消息：包括領事本人

3少年打復必泰後患心肌炎 13歲童憂心父樂觀：唔想佢暑假困在家

新冠肺炎｜何栢良：病毒唔會認住領事唔傳染 豁免人士須閉環管理

封區檢測｜利安閣、唐宮閣完成強檢 495人接受檢測 無人確診

大部分社交距離措施不變 復辦郵輪公海遊、引入「活動場所」分類

沙地領事確診子女曾到訪東涌纜車站 昂坪360今早停駛消毒

強制檢測｜沙地領事子女免檢疫訪港證染疫 行蹤曝光曾訪東薈城

新冠疫苗｜增六萬人打針 累計209萬人打齊兩針 14人送院全穩定