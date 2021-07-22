新冠肺炎．最新｜屯門恒順園第六座女住戶染變種病毒　大廈須封區

沙地阿拉伯駐港領事的子女日前抵港後證實感染新冠肺炎，衞生署調查後發現兩姊弟曾於自我隔離期間外出，違反豁免條件。衞生署今指已立即採取行動，取消他們的豁免人士資格，並把他們送往接受強制隔離。禮賓處亦即時聯絡有關領事館，對方承諾會全面配合政府的檢疫措施，並已提醒其領館人員必須遵守相關檢疫規定。



本港今日(22日)新增一宗新冠肺炎輸入個案，49歲女患者由美國抵港，並無病徵。據悉，患者已打兩針疫苗，驗出帶有L452R變種病毒株。另外，沙地阿拉伯駐港領事的子女確診，其住所太古城唐宮閣居民明日要再強檢。



衞生署衞生防護中心昨日（21日）公布，新增5宗確診個案，全屬輸入個案，當中2人帶有L452R變種病毒株。有兩宗個案患者由沙地阿拉伯抵港，據悉兩人是沙地阿拉伯駐港領事的子女，同住太古城唐宮閣。四名密切接觸者須入隔離營檢疫21日，據了解，包括領事本人。昨只有少於五宗初步確診。



至於涉事領事確診的13歲女兒，於本月17日發病，帶有L452R變種病毒株。但當局公布的患者行蹤資料顯示，她在周日（18日）除到訪過東薈城名店倉和東涌纜車站，更曾在東薈城的韓式餐廳Goobne Chicken逗留。



另外，昨日共約60,700人接種疫苗，當中注射第一針疫苗人數近34,400人，以及有近29,600人預約打針。本港累計已有近209萬人已接種兩劑疫苗。



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7月22日 屯門恒順園封區檢測



【19:30】政府公布，因應屯門恒順園第6座有住戶初步確診，並涉變種病毒，需要圍封強制檢測。衞生防護中心指，一名36歲女病人居於上址，她於7月12日前往阿拉伯聯合酋長國杜拜，7月19日乘搭航班EK384經泰國曼谷返抵香港。

她抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心抽取樣本進行病毒檢測，結果呈陰性。她於抵港後第三天的檢測樣本結果呈初步陽性，衞生署公共衞生化驗服務處的檢測顯示病人帶有L452R變異病毒株，但沒有帶有N501Y及E484K變異基因。病人沒有病徵。中心已將此個案列作輸入個案。

由於過去21天病人曾於6月30日至7月12日期間在港居住。為審慎起見，政府今晚會將該恒順園第六座作出限制與檢測宣告。居於同一大廈的所有住客亦須於個案公布當日計起第三、七、12及19日進行強制檢測。

病人於銅鑼灣希慎道8號裕景商業中心工作，在過去21天曾於6月30日至7月11日期間上班。病人的工作處所及她在潛伏期到訪過的地點亦須納入強制檢測公告。曾於指定時間逗留於相關地點的指定人士須於指明日期或之前接受強制檢測。

中心調查顯示，病人曾於5月9日及6月5日在香港接種兩劑復必泰疫苗。她於7月12日抽取的血液樣本對新型冠狀病毒刺突蛋白抗體呈陽性。個案的流行病學調查和個案追蹤仍然繼續。

▼7月20日 太古城唐宮閣封區檢測▼



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檢疫令｜政府確認沙地領事子女違規外出 豁免資格被取消強制隔離

【19:09】沙地阿拉伯駐港領事的兩名子女日前來港，昨（21日）確診感染新冠肺炎，其中姐姐更帶變種病毒。調查揭發兩人於太古城接受家居隔離期間，曾到訪山頂廣場、東薈城及東涌纜車站多個地點。政府今（22日）證實，衞生署調查後確認兩姊弟違反豁免條件，已取消他們的豁免人士資格，並把他們送往接受強制隔離。

新冠肺炎｜增1美國輸入個案 女患者曾打兩針復必泰 帶變種病毒

【14:40】衞生防護中心今日（22日）公布，本港新增一宗輸入個案。該名49歲女患者由美國抵港，曾在3月和4月接種兩劑復必泰疫苗。她無病徵，被證實帶有L452R變種病毒株。另外，今日有少於5宗初步確診個案。

【11:27】衞生防護中心昨晚公布的患者行蹤名單，進一步披露沙特領事子女的行蹤。其中11歲弟弟上周六（17日）除曾到山頂廣場外，更曾到訪商場內的麥當勞分店。

香港麥當勞知悉事件後，已即時安排位於山頂的餐廳進行消毒程序，並已完成；亦已安排相關員工進行病毒測試。同時，我們繼續嚴守衛生及清潔標準，以保障顧客及員工安全。

孔繁毅促延遲關閉接種中心 以提升接種率 現心肌炎個案屬預期內

【10:30】衞生署公布，三名16歲以下的少年接種第二劑復必泰疫苗後，懷疑患心肌炎。新冠疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅今日回應指，事件在預期內，三名少年情況輕微。他強調由於整體而言患心肌炎是較罕見，康復比率高，以及情況一般亦輕微，呼籲家長及青少年毋須太擔心。

至於社區疫苗接種中心會在9月底關閉，孔繁毅認為「可以延續落去最好」，建議人流較少的接種中心先關閉，而人流多及接近市中心的接種中心繼續營運，相信可提升接種率。

強制檢測｜增5地點上榜 變種病毒患者曾訪太古城中心APITA及ZARA

【00:05】本港周三（21日）新增5個地方被列入強制檢測公告，當中4處涉及L452R變種病毒確診者曾到訪的地方，包括太古城中心二期的日式百貨公司APITA及時裝店ZARA。曾在前日和昨日（19和20日）到訪該兩店人士，須於未來兩日接受檢測。

▼7月20日 跑馬地黃泥涌峽道利安閣封區檢測▼



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昨日總覽：



新冠肺炎｜今增5宗輸入個案 2人帶變種病毒 沙地領事子女同確診

新冠疫苗｜50歲男死前曾打針 死因涉酒精中毒或缺血性心臟病

確診沙地領事子女行蹤曝光 揭曾光顧山頂廣場麥當勞、東涌Goobne

沙地領事子女染疫 四人送隔離營檢疫21日 消息：包括領事本人

3少年打復必泰後患心肌炎 13歲童憂心父樂觀：唔想佢暑假困在家

新冠肺炎｜何栢良：病毒唔會認住領事唔傳染 豁免人士須閉環管理

封區檢測｜利安閣、唐宮閣完成強檢 495人接受檢測 無人確診

大部分社交距離措施不變 復辦郵輪公海遊、引入「活動場所」分類

沙地領事確診子女曾到訪東涌纜車站 昂坪360今早停駛消毒

強制檢測｜沙地領事子女免檢疫訪港證染疫 行蹤曝光曾訪東薈城

新冠疫苗｜增六萬人打針 累計209萬人打齊兩針 14人送院全穩定