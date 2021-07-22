新冠肺炎．最新｜昨增五輸入個案　沙地領事子女確診　領事須檢疫

衞生署衞生防護中心周三（21日）公布，新增5宗確診個案，全屬輸入個案，當中2人帶有L452R變種病毒株。有兩宗個案患者由沙地阿拉伯抵港，據悉兩人是沙地阿拉伯駐港領事的子女，同住太古城唐宮閣。四名密切接觸者須入隔離營檢疫21日，據了解，包括領事本人。昨只有少於五宗初步確診。

至於涉事領事確診的13歲女兒，於本月17日發病，帶有L452R變種病毒株。但當局公布的患者行蹤資料顯示，她在周日（18日）除到訪過東薈城名店倉和東涌纜車站，更曾在東薈城的韓式餐廳Goobne Chicken逗留。

另外，昨日共約60,700人接種疫苗，當中注射第一針疫苗人數近34,400人，以及有近29,600人預約打針。本港累計已有近209萬人已接種兩劑疫苗。



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強制檢測｜增5地點上榜 變種病毒患者曾訪太古城中心APITA及ZARA

【00:05】本港周三（21日）新增5個地方被列入強制檢測公告，當中4處涉及L452R變種病毒確診者曾到訪的地方，包括太古城中心二期的日式百貨公司APITA及時裝店ZARA。曾在前日和昨日（19和20日）到訪該兩店人士，須於未來兩日接受檢測。

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