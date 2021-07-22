遭父性侵少女改口供案　叔叔扮律師盤問　著事主稱撼親腦唔記得

聲稱遭父強姦的女童，涉在家人干擾下於庭上改口供案續審，女事主今（22日）繼續作供。她講述叔父等家人如何教她應對律師等人，並透露祖母等人因怕被閉路電視拍到，上她家亦行樓梯，後改到公園商談對策。期間事主的叔叔並「扮律師」，教事主稱「撼親個腦，乜都唔知」，及假裝「頭痛、失憶、無知」。事主稱她「嫌麻煩」，遂表示：「識㗎啦，識do㗎啦。」



為避開閉路電視行樓梯

現年17歲的女事主X今日繼續在屏風後作供，講述叔父在公園「扮律師」。她指，叔父和爺爺於上庭前數天到她的家中，和母親傾談。及後，嫲嫲亦到達，並透露為避開閉路電視鏡頭，到X單位時曾行樓梯。

嫲嫲稱警察查嚴電話又跟蹤

他們繼續傾談，期間有人表示要抽煙，X等六人遂到樓下公園。由於嫲嫲稱：「呢排警察check得嚴，電話又跟蹤。」因此X、X胞弟、母親和嫲嫲遂行樓梯，避免遭閉路電視拍到。

X嫌麻煩回應識架啦

叔父在公園著X「幫老豆」，包括要她「搞串個party」。叔父又扮律師，謂：「喂，靚妹，你好講真話。」要X答：「我唔知呀，我撼親個腦，乜都唔知。」又要X假裝頭痛、失憶、無知。叔父又指，若警方得知事件，X和胞弟便會住宿舍，母親或要入獄。叔父、祖母及祖父又曾分別給她和胞弟200元人民幣、500元港幣及100元港幣。X當時「嫌麻煩」，遂表示：「識㗎啦，識do㗎啦。」

本案涉及5名的被告均是女事主X的親屬，包括父親（44歲）、母親（42歲）、嫲嫲（67歲）、叔父（39歲）及爺爺（65歲）。父親、嫲嫲、叔父及爺爺被控於2018年10月8日至2019年1月23日串謀妨礙司法公正，即使X在高院刑事案中更改原擬作出的證供。

父親及母親另被控於2018年10月20日妨礙司法公正，即使母親及X離開香港，意圖她們不以控方證人身份在刑事案中作供。

案件編號：HCCC126/2020