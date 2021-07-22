遭父性侵少女改口供案　因不想母弟受委屈　事主稱寧繼續被父強姦

聲稱遭父親強姦的女童，涉在家人干擾下於庭上改口供案續審，女事主X今午繼續作供，她承認在其父的審訊中曾供稱沒有遭父親非禮和強姦，但她今稱這些答案均非出於自願。她稱當時其叔父曾向她稱，其父是家中支柱，若她的家失去了父親，一家人生活便會陷入困境，她因此未有在其父的審訊中講出真相時，她亦不禁說：「寧願我繼續被老豆強姦，都唔想畀阿媽同細佬受委屈。」



現年17歲的女事主X，曾於2019年1月在其父所涉強姦案作供。她在本案中獲得律政司豁免起訴，並坐在屏風後作供。

與親友拜山被勸不要出庭

X稱於2018年10月，她與多名親友前往掃幕，當時在場的親戚包括爺爺和叔父，期間，有人提及其父所涉的性侵案。X稱當時有人著她「返上大陸先」和「唔好上庭」，但她不記得是誰的主意。

她的嫲嫲曾兩次給她500元，爺爺亦曾把數張千元紙幣給她的母親，並稱是X父的家用。

無咗老豆你地食乜住邊

控方其後讀出X在2019年，其父涉強姦的審訊的證供。當時代表X父的辯方律師問X，其父未有非禮和強姦她，X表示同意。X今在庭上澄清，當時的答案並非出於自願，而是順著律師的說法回答。她又說：「佢地話如果無咗老豆，你地食乜、住邊，無人可以幫到我地。」他們又指X父親是家中的支柱和支撐點。她不禁說：「寧願我繼續被老豆強姦，都唔想畀阿媽同細佬受委屈。」被問及「佢地」指何人，X指是爺爺、嫲嫲和叔叔都有講。

直言聽到父親辯護版本呆咗

X又指，辯方在庭上講出事件的另一版本時，她也「呆咗」。但對於辯方當時指，X誣告父親是為手機，X今直言：「我覺得好無腦。」

此外，X在性侵案中曾同意辯方指，她看見父親手淫後，在垃圾桶找出沾有精液的紙巾，並向父稱已將精液抹到自己陰道，如果X父不給她新手機，就會誣告他。X在庭上稱：「完全唔係事實。」又指：「我都無得㨂。」

提被迫說謊哽咽

控方續指X在該次審訊時在庭上再被問及事件時，仍稱性侵事件沒有發生。X今解釋，她意識自己有錯誤，但當時已無可挽回，遂繼續其說法。她謂：「我唔明點可以對一個13歲、11歲既女仔做啲咁既野，仲要講大話。」她庭上談及上次審訊時不禁哽咽。法官遂讓X休息。

本案涉及5名的被告均是女事主X的親屬，包括父親（44歲）、母親（42歲）、嫲嫲（67歲）、叔父（39歲）及爺爺（65歲）。父親、嫲嫲、叔父及爺爺被控於2018年10月8日至2019年1月23日串謀妨礙司法公正，即使X在高院刑事案中更改原擬作出的證供。

父親及母親另被控於2018年10月20日妨礙司法公正，即使母親及X離開香港，意圖她們不以控方證人身份在刑事案中作供。

案件編號：HCCC126/2020