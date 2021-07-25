同樂會林敏惠自爆去《大叔的愛》酒吧打卡　平權路仍有進步空間

2022年11月在港舉行額同樂會正在如火如荼籌備中，作為這一屆同樂會主席，林敏惠顯得很忙碌，她從律師崗位上半退休，每日都有不少時間用於與各方聯繫，希望促成同樂會能夠順利舉辦。同樣屬於LGBTQ群體的她說，她成長的年代相對保守，沒有同性戀的概念，因而一度十分苦悶，直至留學加拿大才慢慢「搵到合適的表達方式」。她說自己之所以半退休來促成活動的舉辦，也是希望藉由這樣的活動讓香港的LGBTQ群體可以感受到力量，不用再像她從前那樣苦悶，「可以喺香港舉辦，我係好proud（自豪）。」

ViuTV熱播劇《大叔的愛》風靡全城，不少觀眾都對當中的同性題材十分感興趣。林敏惠就表示自己沒有完整追劇，不過就自曝曾和劇迷友人前往劇中的酒吧打卡。她說過去香港的影視劇中並非沒有同性戀角色，但大多負面、結局悲慘，「今次《大叔的愛》normalize（正常化）咗，形象也是正面的，係開心的！」



林敏惠是第11界同樂會主席。（盧翊銘攝）

林敏惠今年50多歲，中學以前都在香港長大。她說那時候已經意識到自己與別人不同，但80年代香港教育中沒有相關概念，她亦沒有相關意識及語言去表達，一度感覺十分苦悶「開唔到口」，直到前往加拿大讀書，才在當地「搵到合適的表達方式，認清自己」。

因為與家人的關係親密，林敏惠不想隱瞞自己的性取向，在18、19歲左右的時候，她先將這個秘密告訴了自己的家姐，卻遭受了家姐的質疑何攻擊，「點解你係咁，係咪有病，你以為自己做的是對的，但是未必是。」這一度讓她十分傷心，但兩三年後，她還是向父母坦誠，也慢慢修補了與親人的關係。林敏惠認為這樣的經歷其實並不必要，如果社會相對開放、進步，或許無需如此苦悶。

這或許也是她從律師工作上半退休，為同樂會奔走的原因。她說香港始終是屋企，希望舉辦同樂會這樣正面的活動。據估計，亞洲的LGBTQ人口為2.93億，其中香港佔48.1萬。她認為若能在香港成功舉辦同樂會，大家對LGBTQ群體的了解會更多，「可以喺香港舉辦呢個活動，我係好proud（自豪）。」

相關新聞：首個亞洲城市辦同樂會 被轟「污糟錢」 主席：盼展現港開放一面

+ 2

自曝打卡《大叔的愛》酒吧 認為香港平權路仍有進步空間

問及有無追近日爆紅的港版《大叔的愛》，林敏惠則說看了不少片段，未有完整追過。不過有朋友是劇迷，因此曾一起去劇中酒吧打卡。她說過去香港的電視裡並非沒有同性戀角色，但多數都形象負面，結局悲慘，「今次《大叔的愛》normalize（正常化）咗，形象也是正面的，係開心的！」

至於香港LGBTQ平權路，林敏惠則認為仍有不少進步空間。（盧翊銘攝）

至於香港LGBTQ平權路，林則認為仍有不少進步空間。早前香港法官裁定海外註冊的同性伴侶可與異性戀伴侶一樣享有遺產繼承權，雖然可以算是一個進步，「要司法覆核，成本好大，我個人覺得唔係最理想方法囉。」