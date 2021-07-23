新冠肺炎．最新｜政府四日內封區四次　消息：今不設疫情記者會

本港周四(22日)新增一宗新冠肺炎輸入個案，49歲女患者由美國抵港，並無病徵。據悉，患者已打兩針疫苗，驗出帶有L452R變種病毒株。
此外，一名居於恒順園第6座的36歲女住戶，到訪阿聯酋杜拜後，抵港第三日提交的樣本驗出呈陽性，涉L452R變種病毒，由於她在21天潛伏期內曾在香港居住，當局為審慎起見，圍封其香港住所大廈，全幢住戶都要接受強制檢測。
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7月22日 屯門恒順園封區檢測
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