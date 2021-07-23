新冠肺炎．最新｜7.06萬人打疫苗單日新高　聶德權：長者盡快接種

本港新冠肺炎疫情持續「清零」，今日(23日)新增兩宗輸入個案，兩名女患者分別由從阿聯酋及孟加拉抵港，累計11,974宗，均於檢疫酒店確診。



一名居於屯門恒順園第6座的36歲女住戶，到訪阿聯酋杜拜後，抵港第三日提交的樣本驗出呈陽性，涉L452R變種病毒，由於她在21天潛伏期內曾在香港居住，當局為審慎起見，昨晚圍封其香港住所大廈，全幢住戶都要接受強制檢測，截至今日凌晨零時，約300名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案。



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港府於今日（23日）晚上發出一項強制檢測通告，任何在7月13日至15日曾身處香港新界葵青貨櫃碼頭的貨櫃船「Maersk Lima」超過一小時的人士，須於7月25日或之前接受覆檢。（資料圖片）

新冠肺炎｜Maersk Lima船員確診變種病毒 曾上船者最遲周日覆檢

【22:35】食物及衞生局今晚（23日）發出強制檢測通告，任何在7月13日至15日曾身處香港新界葵青貨櫃碼頭的貨櫃船「Maersk Lima」超過一小時的人士，須於後日（25日，星期日）或之前接受檢測。

有關的強檢行動，相信與上周五（16日）的一名印度抵港船員初步確診有關，衞生防護中心當時表示，該個案與復陽個案吻合，現時全船人員需要在海上進行隔離21天。

【22:05】政府公布疫苗接種計劃自2月26日展開以來共148日，累計2,982,700已接種疫苗，佔12歲及以上人口約43.8％，當中2,166,700已打第二劑。

今日有70,600人（70,570人）接種疫苗，再創單日新高。有26,800人打第一劑，而打第二劑有43,800人打二劑。27,900人預約了接種時間。

昨日共有21宗由社區疫苗接種中心或醫院管理局轄下的指定普通科門診診所送院的個案，他們因接種後出現常見副作用而送院，情況穩定。其中12人已經出院，四人留院觀察，兩人不遵從醫生勸告自行出院，三人未經診症自行離開醫院。

負責疫苗接種的公務員事務局局長聶德權於Facebook發帖，他期望更多人盡快接種，尤其長者，重申專家建議所有曾接種流感疫苗的長者均可安全地接種新冠疫苗。

疫苗抽獎．消費券｜打針顧客買滿200元可獲抽獎券 大獎1萬元禮券

【20:02】消費券首期將於8月1日發放，永安百貨今(23日)宣布，將推出連串獎賞，頭炮是「消費券加碼賞」，凡購買每滿1,000元永安禮券，可額外獲贈30元的永安禮券，如此類推；倘以消費券購買，則變相為其增值，且有限期長至2024年底，等同延長消費券使用期限。



永安百貨另推出打針大抽獎，共發放價值180萬元永安禮券，已打兩針市民購物滿指定金額，即可參加，有機會贏取高達1萬元永安禮券。

疫苗抽獎｜戲院商會送全年睇戲禮券作抽獎 名額5個所有戲院適用

【14:37】為響應政府「谷針」政策，不少企業推出疫苗大抽獎。香港戲院商會今日（23日）公布，將送出5套「全年睇戲套票」作抽獎，每一套包括365張電影禮券，可在全港任何一間戲院兌換一張2D正價戲票。

9月30日或之前在本港完成接種兩劑新冠疫苗，或曾感染新冠病毒病人士接種一劑新冠疫苗的香港身份證持有人，即可參與抽獎。

香港戲院商會公布，將送出5套「全年睇戲套票」作抽獎。（香港戲院商會提供）

7月22日 屯門恒順園封區檢測



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沙地阿拉伯領事的一對子女初步確診，其中一人對L452R呈初步陽性。當局圍封其位於太古城金殿台唐宮閣的住所進行強制檢測。（資料圖片/張浩維攝）

新冠肺炎｜增2宗輸入個案 一人帶L452R變種 曾在港接種兩劑疫苗

【15:15】衞生防護中心今（23日）公布，新增兩宗新冠肺炎輸入個案，其中一名阿聯酋抵港女患者，帶L452R變種病毒株，她曾接種兩劑復必泰疫苗。而另一名女患者為孟加拉抵港外傭。



另外，今日亦有少於5宗初步確診個案。

疫苗抽獎｜恒基第二輪足金抽獎有結果 即睇中獎名單 8月5日再抽

【12:52】】為響應政府「谷針」政策，不少企業推出疫苗大抽獎。當中恒基兆業集團會舉辦6次抽獎活動，最後一次抽獎的頭獎得主，可獨得價值超過100萬港元的9999實金60両。



恒基表示，昨日（22日）已舉行第二次抽獎，有20名市民抽中9999實金乙両，另分別各100人獲商場電子購物禮券1,000元，以及超市零售現金券1,000元。未能獲獎的市民亦不用灰心，因8月5日將舉行第三次抽獎。

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封區檢測｜屯門恆順園6座完成強檢 300居民接受檢測 無人確診

【06:58】衞生防護中心公布，一名曾前往阿拉伯聯合酋長國杜拜的36歲女患者初步確診，並帶有L452R變異病毒，當局於昨晚(22日)宣布，圍封其位於屯門恆順園6座的住所進行檢測。

政府清晨發聲明，指已完成屯門「受限區域」（即屯門青山公路388號恒順園第6座）強制檢測行動，沒有發現確診個案。

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昨日總覽：

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