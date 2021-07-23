環保署在今晨（23日）起持續錄得比正常為高的空氣污染水平，預測今日稍後時間，部分一般及路邊空氣監測站的空氣質素健康指數可能達至「嚴重」水平，周末期間空氣污染仍會處於較高水平。 在下午3時，多區健康風險級別達「甚高」水平，元朗及塔門更達「10+」嚴重水平；一小時後，中西區、葵涌、荃灣、屯門及東涌亦達嚴重水平。



天文台表示，本港今日天晴酷熱，多區錄得36度高溫，其中黃大仙更達37.1度，成全港最熱，下午局部地區有煙霞。



截至下午3時，元朗及塔門空氣質素健康指數達10+，健康風險達嚴重水平。（環保署圖片）

其他多區均錄得甚高水平

受颱風「煙花」外圍下沉氣流影響，本港今日大致天晴及酷熱，局部地區有煙霞，輕微至和緩西至西北風帶來一股較高區域背景臭氧及粒子污染水平的氣流，同時不利空氣污染物擴散。日間的陽光有利光化煙霧現象，令臭氧及微細懸浮粒子在珠江三角洲區域內迅速形成，而較高的臭氧水平亦會加速二氧化氮的形成。

截至下午3時，元朗及塔門空氣質素健康指數達10+，健康風險達嚴重水平，多個一般及路邊監測站健康風險級別達到甚高水平（8至10）。當健康風險級別達到甚高或嚴重水平時，兒童、長者及心臟病或呼吸系統疾病患者應盡量減少或避免體力消耗及戶外活動。一般市民應減少或盡量減少戶外體力消耗，以及減少在戶外逗留的時間，特別在交通繁忙的地方。

黃大仙下午錄得37.1度高溫。（天文台網站截圖）

根據香港天文台預測，本港今日大致天晴及酷熱，多區在下午時分已升溫至攝氏36度或以上，其中黃大仙更達37.1度，下午局部地區有煙霞，吹輕微至和緩西至西北風，周末天氣仍然酷熱，預料一股西南氣流最快下周為華南沿岸帶來驟雨，環保署料在此之前，本港的空氣污染仍會維持在較高水平。