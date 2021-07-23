丁權案｜終審法院指涉公眾利益　郭卓堅獲豁免繳保證金將續上訴

有長洲覆核王之稱的郭卓堅，數年前與社工呂智恆挑戰丁屋政策，提出司法覆核，高等法院一度裁決部份勝訴，之後涉案三方提出上訴。上訴庭今年初推翻原訟庭判決，裁定政府與鄉議局勝訴。郭卓堅早前指因無法繳付保證金，將放棄就丁權問題上訴，但丁屋政策則會依舊上訴，並已向法庭申請，希望豁免支付保證金。

郭卓堅今日（23日）獲終審法院豁免繳付保證金，將就丁屋政策上訴至終審法院。根據終審法院頒下的判詞，指由於郭卓堅已破產，加上案件涉及公眾利益，因此豁免他繳付保證金。郭卓堅回覆指，將繼續上訴至終審法院。



▼新界原居民丁屋政策▼

+ 7

郭卓堅原本就丁權及丁屋政策與呂智恆提出法覆核，並就案件涉及的4項爭議上訴至終審法院。不過，他於上周指由於呂智恆已退出上訴，而他已破產，為少付120萬元保證金，將放棄就其中一項爭議、即丁權問題上訴。至於丁屋政策則會依舊上訴，並於上周向法庭申請豁免支付保證金。

他於今日回覆查詢，表示獲終審法院豁免支付全數保證金、即共480萬元。他將續就丁屋政策的4項爭議上訴。他又指，案件獲排期於今年10月開審。

判詞指若不豁免保證金 案件未能得到全面審訊

根據法庭頒下判詞，由於郭卓堅已破產無法支付共480萬元的保證金，若要求他支付保證金，代表他將需要放棄上訴。判詞中指出，案件涉及公眾利益，若不豁免郭卓堅的保證金，案件很大機會未能於終審法院得到全面審訊。

上訴庭今年4月准上訴至終院

郭卓堅數年前與社工呂智恆挑戰丁屋政策，根據2019年的判決，高等法院裁定郭卓堅及呂智恆部份勝訴，指原居民透過在政府土地以私人協約形式，或換地方式建丁屋，屬於違憲。不過如果原居民在自己的土地，以「免費建屋牌照」建丁屋，屬傳統合法權益未受影響。

法庭判決後，涉案的三方，即郭及呂、政府和鄉議局均對裁決不滿提出上訴。結果上訴庭於今年1月，裁定鄉議局及政府勝訴，即原居民以私人協約、換地方式、或利用自己土地建丁屋，都沒有違憲。

+ 4

郭及呂則認為，丁屋政策只是殖民政府的過渡政策，以改善新界原居民的居住環境，沒有傳統歷史可追溯；然而丁屋政策賦予原居民特權，而且傳男不傳女，有違平等原則，應予以撤銷，故就此提出上訴。

上訴庭今年4月29日批准郭及呂的申請，認為對公眾有重大影響，批准4項爭議至終審法院，包括男性新界原居的丁屋權利，是否屬於《基本法》中的「合法傳統權益」。