遭父性侵少女改口供｜事主父說堅定做人唔好返嚟　妻即日帶女離港

聲稱遭父強姦的女童，涉在家人干擾下改口供案今(23日)續審，控方庭上播放女童父親還柙期間與家人見面的片段，包括一段案件原定開審前5天，女童母親往探訪的片段，期間X母曾表示緊張，女童父即說：「你聽老公講，堅定做人.....唔好返嚟……」又說：「我未出嚟，你都唔好返嚟。」又用手指模仿走路的姿勢。女童母當日便帶女童到內地。



控方今播放共9段影片，為女事主X的父親還柙期間，X的母親、爺爺、嫲嫲，及叔父於2018年10月8日至2019年1月19日期間，他們到收押所探訪X父的片段。

X父探訪中向母稱無性侵女兒

第一段片段中，為X的嫲嫲探望X父，期間X父講及X的醫生報告顯示X的處女膜未有撕裂，可證明他未有性侵其女兒。X父又說：「佢處女膜從來未傷過、無撕裂。」並強調說：「阿媽，我無做到呀。」又稱：「得你一個信我咋，媽。」X的嫲嫲回應說：「我想你真係無事呀，阿仔。」傾談期間，兩人曾痛哭。

X的叔父則於10月13日探望其兄長，期間X父說：「攞假去旅遊。」X叔父回應：「我唔處理。」

叫妻堅定做人唔好返嚟

X父被指強姦女兒的審訊原定於2018年10月25日開審，X母於同月20日帶同兒子到收押所探望X父，探訪過後，X母當天便帶同X返回內地。

當日X母探望其夫的片段中，X父向妻子說：「到時好易架咋....我真係鍚哂你...好掛住你。」X母表示：「我好緊張。」X父說：「你聽老公講，堅定做人.....唔好返嚟，唔好聽電話，到時我出嚟，攞醫生證明個女唔舒服咪得囉。」

向妻稱一定同你影婚紗相

X父又謂：「我未出嚟，你都唔好返嚟。」並稱：「一定同你影婚紗相...18年唔係白過....我一出嚟，就直接搵你，返大陸搵你。」。X母親則稱：「我覺得真係無用，連家姐都搞唔掂。」X父在片中，曾手向下，食指和中指郁動，模仿走路的姿勢，間中又貼近玻璃，未有使用電話對話。

爺爺稱看不明口形

X父其後在其父親(即X的爺爺)探望時表示：「明唔明呀？拖呀，會拖呀，會拖多兩日呀。」又說：「唔好做啲...撼頭埋牆，千其唔好做。」X父說話時，不時夾雜手勢，或僅透過口形表達，未有發聲。惟其父一度不明白對方所說何事，直接要求：「你寫出嚟啦，我又唔係好明...有紙喺度…..」X父遂寫在紙上。惟父親看罷後謂：「睇唔到兩個乜嘢字。」X父遂讀出：「有罪呀。」

問過律師不出庭只是藐視法庭

此外，X嫲嫲於2018年10月27日探訪時，X父問：「你有無聽到法官講，佢係病定自願唔出庭？」又稱：「你叫阿XX打俾....呢兩日一定要做。」X嫲嫲回應：「佢在上面。」其後，X父續說：「叫佢代佢上去講...要畀人知呀。」

而在最後一次探訪中，X父向其父親說，有其他案件因當事人不願出庭，案件遂獲撤控。他又稱已問過律師，並稱此舉是藐視法庭，只會罰錢，案件便會完結。

五名被告均為事主親人

本案涉及5名的被告均是女事主X的親屬，包括父親（44歲）、母親（42歲）、嫲嫲（67歲）、叔父（39歲）及爺爺（65歲）。父親、嫲嫲、叔父及爺爺被控於2018年10月8日至2019年1月23日串謀妨礙司法公正，即使X在高院刑事案中更改原擬作出的證供。

父親及母親另被控於2018年10月20日妨礙司法公正，即使母親及X離開香港，意圖使她們不以控方證人身份在刑事案中作供。

案件編號：HCCC126/2020