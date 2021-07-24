新冠肺炎．最新｜今增兩確診均屬輸入個案　由阿聯酋、美國抵港

衞生防護中心昨日（23日）公布，新增兩宗新冠肺炎輸入個案，其中一名阿聯酋抵港女患者，帶L452R變種病毒株，她曾接種兩劑復必泰疫苗，而另一名女患者為孟加拉抵港外傭。昨初步確診少於5宗。消息指，今增兩宗確診，全部屬輸入個案。本地感染持續「清零」。

另外，港府昨日（23日）晚上公布，截至晚上8時的過去24小時，一共有約70,600人接種疫苗，打破了多月來的接種記錄。截至昨晚8時，累計2,982,700已接種至少一劑疫苗，每日有超過2萬人接種，今日(24日）又是周末，料接種人數將突破300萬人關口。



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羅致光：難確認外傭在當地接種疫苗記錄 將適時調整來港措施

【12:32】本港早前對菲律賓及印尼航班實施「熔斷機制」，外籍家庭傭工亦因此未能來港。勞工及福利局局長羅致光今日（24日）表示，近期各地疫情惡化，令調整外防輸入措施有難度；並承認香港家庭對外傭需求愈來愈明顯，更有女性要辭職照顧家庭，情況不理想。



他又指，由於菲律賓等地沒有中央系統發出的接種紀錄，難以確認相關人士接種哪款疫苗，相關安排未成熟。他強調港府會與當地政府溝通，會在適當時間調整措施。

勞工及福利局局長羅致光表示，由於菲律賓等地沒有中央系統發出的接種紀錄，難以確認相關人士接種哪款疫苗，相關安排未成熟。。（馬煒傑攝）

【12:46】消息指，今增兩宗確診，全部屬輸入個案。今日下午將不設疫情記者會。

疫苗FAQ｜專科醫生拆解長者接種疑慮 心臟病人、食薄血藥亦可打

【11:30】本港新冠肺炎疫苗接種計劃開展約5個月，惟長者接種率偏低。香港老人科醫學會主席李舜華今日表示，65歲以上長者如確診，死亡率會高約5倍；然而長者接種疫苗的副作用機會和年輕人差不多，但反應較輕微，形容是「無咁辛苦，但著數又大」。



被問到如有心律不正及心臟發大的問題是否可接種疫苗，廣華醫院及東華三院黃大仙醫院胸肺及呼吸科顧問醫生易國生指，由於兩款疫苗均不會刺激心臟，故亦可接種；正服用薄血藥亦非不能接種原因，但提醒接種後要「㩒耐啲針口」。

新冠疫苗｜聶德權：下周推長者即日籌 接種中心續開否下月初公布

【10:00】社區疫苗接種中心將於9月底關閉，公務員事務局局長聶德權今（24日）表示，近期接種疫苗情況踴躍，若維持每日超過3萬人接種第一針的數字，預計至9月底有機會接種第一針人數達七成，達至群體免疫屏障。



聶德權稱，會視乎未來一周的接種情況，8月初交代會否延長社區接種中心的開放期限。他又指，當局計劃在月底前向70歲或以上長者提供「即日籌」，除由私家醫院營運的疫苗接種中心外，各接種中心每日名額200名，方便不懂網上預約的長者接種疫苗。

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昨日總覽：新冠肺炎．7.23｜増2宗輸入個案 7.06萬人打疫苗單日新高

新冠肺炎｜增2宗輸入個案 一人帶L452R變種 曾在港接種兩劑疫苗

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