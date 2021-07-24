新冠肺炎．最新｜初確診少於5宗　打疫苗人數累計今料破300萬關口

衞生防護中心昨日（23日）公布，新增兩宗新冠肺炎輸入個案，其中一名阿聯酋抵港女患者，帶L452R變種病毒株，她曾接種兩劑復必泰疫苗，而另一名女患者為孟加拉抵港外傭。昨初步確診少於5宗。



另外，港府昨日（23日）晚上公布，截至晚上8時的過去24小時，一共有約70 600人接種了疫苗，打破了多月來的接種記錄。截至昨晚8時，累計2,982,700已接種至少一劑疫苗，每日有超過2萬人接種，今日(24日）又是周末，料接種人數將突破300萬人關口。



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