新冠肺炎．最新｜消息：今增3宗輸入個案　全涉L452R變種病毒

近日本港疫情相到平穩，衞生防護中心今日（25日）公布，新增3宗新冠肺炎輸入個案，患者分別來自坦桑尼亞、俄羅斯，另外一人於七月二日至二十日曾到訪西班牙、希臘、意大利及瑞士，初步確診個案則少於5宗。



另外，其中日前確診、從沙特阿拉伯抵港，帶有變種病毒L452R的13歲女童情況危殆。

另外，截至昨天（24日）晚上，本港累計已打至少一針的人數衝破300萬大關，佔合資格人口的44%，打齊兩針則有220萬人。



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【14:15】衞生署衞生防護中心公布，正調查三宗新增輸入確診個案，涉2男1女，年齡介乎31至38歲。全部患者均涉及L452R變種病毒株，其中31歲女患者曾打兩針莫德納疫苗。另外兩男患者是船員。

【13:15】袁國勇在網上講座表示，接種mRNA疫苗後不會影響生育能力及體基因。他又解釋，即使病毒變種，人類淋巴細胞成可產生免疫反應，為身體提供保護。

新冠疫苗｜mRNA疫苗不會影響生育 袁國勇稱降接種年齡須更多研究

【12:50】香港大學微生物學系講座教授袁國勇今日（25日）在一個網上講座表強調，即使患者年輕，亦不等同染疫後無事，正如近日有13歲外國女童(即沙特領事女兒)染疫後情況危殆，更出現「肺花」、身體衰竭。袁國勇又透露，有染疫青年嗅覺改變，「有啲人聞咖啡，會好似聞到石油氣味」；亦有青年失去嗅覺數個月仍未康復。他呼籲能打疫苗的人應盡快接種「應打盡打」，望接種率可達到99%。

新冠疫苗｜袁國勇：青年染疫後失嗅覺 冀接種率達99％

香港大學微生物學系講座教授袁國勇。（羅君豪攝）

【11:55】消息指，今天新增3宗輸入個案。

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羅致光：難確認外傭在當地接種疫苗記錄 將適時調整來港措施

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