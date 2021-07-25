早產女嬰悅悅安詳離世告別病痛　母親：你係全世界最漂亮最可愛

患壞死性腸炎的1歲早產女嬰悅悅堅强克服了4次手術，但病情最近急轉直下，其母昨日(24)深夜在社交平台表示，她已于當晚7時許安詳離開人世。悅悅終於從病痛中解脫，母親告別的話卻令人淚目：「爸爸媽媽永遠會自豪有你呢個女兒，你係全世界最漂亮最可愛。悅悅終於都得到解脫，你既努力同堅持爸爸睇到晒，你上到去記得問天父拎你最愛既星星餅同波波米呀❤」



悅悅媽媽昨（24日）深夜在Facebook專頁「CoKa.Kona Baby」發文指，「悅悅已於2021/07/24, 19:14分係媽媽懷抱上離開左我地，跟天父去做小天使。」

媽媽說悅悅去得安詳舒服，也感謝大家一直以黎對悅悅既支持同愛錫：「小悅悅一生為好多人帶黎歡笑，佢係所有人眼中既一個開心果，佢亦為好多人帶黎希望，改變好多人對生命既睇法，令更多家庭更加珍惜自己既子女，係短短既時間做左好多人一生都未必做到既野。」

1歲多的悅悅與妹妹是31周早產孖女，雖然打破醫生死亡預言奇蹟出生，可是約1個月大時面對壞死性腸炎，手術後小腸僅餘12厘米，並出現肝纖維化。她的病情在今月更突然惡化，於月中開始口鼻喉大量出血。她的父母在情緒接近崩潰下，忍痛接受醫生建議停止強心藥。悅悅20日就曾心跳兩度停頓，雖然搶救過來，但其後仍然血壓低、心跳慢，當時醫生就表示很可能一至兩日內離開世界。