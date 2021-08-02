教育局上周五定新學年安排　楊潤雄及校長「分心」為何詩蓓打氣

教育局今日（2日）公布9月2021/22學年的上課安排，學校基本維持半日上課，但如全校師生及教職職員打新冠疫苗達七成，可全日面授。教育局局長楊潤雄晚上在Facebook發文多謝各學校議會和校長會代表，在上星期五到教育局開會，共商新學年開學事宜。



教育局局長楊潤雄（右一）在上星期五與各學校議會和校長會代表，共商新學年開學事宜。（楊潤雄FB圖片)

楊潤雄在帖文中表示，當天與會者除了心繫教育，認真討論和交流之外，也心繫正在出戰東京奧運的各位香港運動員，「還記得，當何詩蓓於女子100米自由泳決賽衝線時，我們都暫停討論一刻，全力為她加油打氣。最終她勇奪一面銀牌，歷史性地成為在同一屆奧運中一連取得兩面銀牌的香港運動員，是港人的驕傲！」

楊感謝各位運動員在比賽中全力以赴，不論勝負，都展現出橫強的鬥志和體育精神，為港爭光、為青少年立下良好的榜樣。杜凱琹、李皓晴及蘇慧音明日將代表香港出戰乒乓球女子團體四強賽，他呼籲繼續支持香港運動員。