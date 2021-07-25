消費券｜油尖旺購物節8月開始　陳茂波形容為：加料三層漢堡包

油尖旺購物節今日(7月25日)進行啟動禮，港九新界販商社團聯合會及油尖旺愛心慈善基金會計劃8月1日至10月20日，市民凡電子消費滿100元或接種疫苗可參加大抽獎，推動社區消費，望助基層檔戶度過困境。財政司司長陳茂波將購物節比喻為 「加料三層漢堡包」，在各方面對市民和販商都具莫大好處。



出席啟動禮嘉賓包括財政司司長陳茂波、食物及衞生局局長陳肇始、中聯辦九龍工作部副部長王小靈、旅發局總幹事程鼎一、食環署副署長黃淑嫻、民政專員余健強、港九新界販商社團聯會會主席陳錦榮。

陳茂波指購物節將為零售業打打氣，疫情反覆已近一年多，幸好疾病大致受控，但仍未能通關，旅客未能到港，令商戶壓力未能抒緩。陳特別感謝兩主辦機構，特意安排裝抽獎和消費券同時進行，達成疊加作用。他形容為 「加料三層漢堡包」，首先計劃令市民收惠；第二，確保政府的投資留在本港；第三，推動香港電子支付普及化。

購物滿100元可得一次抽獎機會 已打針機會雙倍

陳錦榮表示，大多販商為基層市民，小販陪伴大眾成長，氣氛不是網購能感受得到，油尖旺商家收入來源以旅客為主。疫情下，營商環境受嚴重衝擊，但疫情得到控制。為配合政府派發5,000元電子消費券，港九新界販商社團聯合會及油尖旺愛心慈善基金舉辦「油尖旺購物節」暨抽獎活動，望市民使用消費券及重振地區經濟。

市民到區內指定商戶消費達100元，可獲一次抽獎機會，而使用電子消費或接種了新冠疫苗的參加者，可獲雙倍抽獎機會。