浸大新學年起要求本科新生必修國安教育　列為畢業要求之一

香港浸會大學校長衞炳江及管理層團隊今日（26日）與傳媒聚會、講解浸大未來發展方向時透露，2021學年、即新學年入學的本科生，在畢業前須必修國安教育，雖不計學分，但設有評估計分，強調有關課程不單單與政治有關，還涉及網絡安全、環境安全及公共衞生等範疇。



衞炳江說，《香港國安法》是重要法例，學生須理解，而浸大副校長（教與學）周偉立表示，計劃將國安教育放在「聯通」課程，課程除了政治，亦會包括網絡安全、環境安全、公共衞生等。他說，2021年9月起入學的本科生在畢業前都要必讀國安教育，實際要求及細節將於新學年公布，至於現正就讀本科課程學生，校方會鼓勵他們接受國安教育，碩士生及研究生暫未有相關要求。

國安法未有影響校方招聘海外人才

校方又表示，不認為國安法實施影響招聘海外人才。浸大行政副校長暨秘書長鄒靄雲透露，至今年6月份，聘請了逾百名來自20多個國家、30多個範疇的教授。

衞炳江說，未來社會受人工智能等因素影響，浸大致力培訓可應付未來挑戰的學生，故考慮推出新的跨學科課程，惟正待審批，只能透露並非相近課程混合，校方考慮將中醫藥與運動、藝術文化音樂及歷史混合。（鄭子峰攝）

另外，浸大正計劃推出新的跨學科課程，衞炳江說，未來社會受人工智能等因素影響，浸大致力培訓可應付未來挑戰的學生，故考慮推出新的跨學科課程，由於正待審批，暫只能透露並非相近課程混合，校方考慮將中醫藥與運動、藝術文化音樂及歷史混合。

浸大9月會恢復面授課堂，校方早前公布入住宿舍的學生須接受兩劑新冠疫苗，又或每兩星期檢測一次。校方指，暫時有關要求只局限入住宿舍的師生，而一般回校上課的學生，入學校前只需填寫健康申報表。