東京奧運｜張家朗歷史性闖入決賽坐銀望金　商場逼滿數百人觀戰

港隊劍擊在東京奧運再一次寫下港隊歷史佳續！香港男子花劍代表張家朗今（26日）下午在8強以15:14險勝俄羅斯奧委會劍手，令港隊歷史性在晉身劍擊項目4強。張家朗傍晚6時20分與捷克劍手對壘，力爭入決賽。他其後以15:10再下一城，歷史性晉身決賽「坐銀望金」，會於今晚8時10分晉身金牌戰，篤定取得本港今屆首面獎牌。

「劍壇一哥」在東京擂台鬥得如火如荼之際，本港市民亦聚集在各大商場觀看賽事直播，為這位「獎牌希望」打氣。



7月26日晚，數以百計市民到商場觀看張家朗比賽直播打氣



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張家朗殺入4強一刻：

八強開局曾落後6分 調整戰術後反勝

「劍壇一哥」張家朗下午與俄羅斯奧委會劍手保路達捷夫（Kirill BORODACHEV）爭奪4強席位，同樣是左手將保路達捷夫甫開局便拉開比數，一度落後6分，張家朗及後調整戰術，放慢速度、咬緊牙關力追，但保路達捷夫手風甚順，再次拋離至14:9，勝利僅一分之遙。

不過，張家朗未有放棄，沉着氣追成平手後，在決勝負的最後一劍以擊打進攻得分，一口氣連追6劍，最終「逆轉勝」，歷史性躋身4強，寫下本港劍壇歷史，在傍晚6時20分與捷克劍手對壘，力爭入決賽，有機會爭取本港在今屆奧運首面獎牌。

【張家朗殺入4強】

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四強對戰捷克劍手一度被追平

張家朗下午6時20分與捷克的27歲劍手祖賓尼治（Alexander CHOUPENITCH）對戰，他今仗以一創搶攻先開紀錄，他以「大心臟」反勝對手後，信心大增、出手決定更加肯定，連取3劍後，一度領先至7：2，祖賓尼治其後反撲、連追5分扳和。

張家朗未有怯場，先以一劍簡單的進攻單燈「止血」，再以兩劍擅長的搶攻拉開比數，並以13：9的優勢進入第二節，他穩住勝局，以15：10勇挫對手晉級決賽，將於晚上8時10分與上屆金牌得主、意大利的加羅索爭金牌，開創本港劍擊史上首面奧運獎牌，亦篤定取得本港今屆奧運的第一面獎牌。

【張家朗首度殺入8強】