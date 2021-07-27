首宗國安法審訊｜光時口號具爭議　法官裁唐英傑藉號表達港獨意思

男侍應唐英傑去年7月1日《港區國安法》剛生效當日，因涉馳著印有「光復香港 時代革命」口號的旗幟衝向警方，即被指煽動他人分裂國家。控方的論點，主要針對旗幟上的「光時」口號。審訊中，「光時」口號的詮釋亦是案中的焦點，控方雙方均有傳召重量級專家，並有這口號的背景、字意等詳加解釋，控方堅持「光時」含有把香港從中國分離之意，與港獨有直接關係；辯方專家卻認為這口號的意思含糊社會上的人對這口號存在歧義，不同人有著不同的解讀，認為解讀時應取開放的態度。



然而法官在判辭中未有就這句口號下定義，但他們一再指出，即使辯方的專家，也不能否認「光時」口號也可以解讀作港獨之意。法官認為，在本案情況下，「光時」旗，可煽動他人作分裂行為。而唐當時的行為，正是向他人傳達這個意思。



控辯雙方就光時看法的主要爭議點比較。(詳看下圖)

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控方認為光復解從敵人手上取回政權

控方的專家，嶺大歷史系教授劉智鵬為，在解讀「光時」口號時，應從歷史角度解讀，並根據歷史上的規範、約定俗成用法及語境去分析。他指，從三國至現代，「光復」兩字都未有改變，都是要取回或恢復落入敵入或外族手上的政權或國土。而「光復香港」一併使用，則指香港被敵人或外族所佔據。劉庭上直指，當中所指的「敵人」是指國家政權，也是中國。

時代革命指用手段去改變政權

至於「時代革命」，劉指由商周至晚清所用的「革命」，都是指「推翻政權，取而代之」。劉認為，提出口號的人不接受該時期的政權或社會制度，認為它們屬不合法，需要推翻和改變，從而造成時代的改變。「時代革命」是指採取手段去改變當時香港的政權，從當政者手上奪回香港政權。

光時口號始創者梁天琦鼓吹港獨

劉指，「光時」口號的始創者為梁天琦。他參考了梁於2016年參加立法會新東補選時的小冊子和造勢大會上的發言，認為小冊子的政治宣言，顯示梁非常不能接受當時香港的政權，尤其是其背後的中央政府政權。其發言則顯示，梁認同《香港民族論》指，香港住民不屬於中華民族的一個部份，也不是中央管治之下的一個地方。劉認為，其意思是鼓吹香港獨立。

劉強調，梁當時使用「光時」，把口號放在一個重要的語境，賦予相當穩定的用法。同時，梁的用字有約定俗成用法，其提出口號時，假設他人都明白口號有推翻政府之意。劉認為，一般人都會同樣理解和使用口號。

中聯辦外示威首現光時口號

劉指「光時」口號首次於反修例運動出現，為2019年7月21日在中聯辦外的示威。劉指，當日的毀壞國徽行為是挑戰國家政權，而有人把噴上「支聯辦」字眼，代表以外國人立場去看待中國和中國政府，而結合「光時」口號，則是挑戰中國對香港的管治權威。

光時號與驅逐中共有直接關係

警方亦統計2019年6月9日至2020年7月1日，389日中共有218日，有示威者使用「光時」口號。而部份場合有不法和暴力事件發生，或有分裂和顛覆國家的口號出現。劉指，「光時」是政治口號，伴隨的口號包括「香港獨立」、「天滅中共」等，和破壞社會安寧等行為。總括而言，他認為「光時」口號和「香港獨立」和「驅逐中共」有直接關係，代表不接受中共管治香港。

案發經過及主要證人供詞。(詳看下圖)

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光復有指回復公共空間或秩序

至於辯方的專家：香港大學政治與公共行政學系教授李詠怡，及中文大學新聞與傳播學院院長李立峯則曾有同樣議題撰寫報告。李詠怡作供時指，根據林語堂當代漢英詞典和辭海等，「光復」一詞意思包括「recover」、「regain」等她同意「光復」可解為推翻政權，但不一定是此意思。她指，多項「光復」行動如「光復元朗」等，參加者不滿社區受內地遊客和水貨客影響，當中的「光復」指回復公共空間或秩序，非指推翻政權。她又補充，香港從來不是獨立國家，沒有主權可以取回。

辯方認為口號解恢復舊有秩序

至於「革命」，李詠怡指可解釋為國家管理方式的改變，或重大事情的改變。「時代革命」一詞，則可解作政治體系的改變，或在當今時代的重大改變。

就梁天琦提出「光時」，李詠怡指當中的「光復」可能是取用之前的「光復行動」。參考梁參加補選的發言後，她認為口號的訊息，是要恢復舊有秩序，團結熱愛自由的人，為這時代帶來重大改變。

公眾需要新字詞表達憤怒

她又認為，「口號」於2019年反修例運動時再被使用，其中一個原因為當時有數個「光復」示威，如「光復屯門公園」。此外，7.21元朗白衣人事件引發公眾極大不滿，示威者或需要一個新的用字表達憤怒。同時，反修例運動的示威「去中心化」和欠領袖，令參與者對口號有歧義，對口號有不同的詮釋。

有參與者認為口號代表爭取民主

李立峯作供時指，使用了多個調查方法，包括到示威現場調查和小組討論等。他指，有人把「光時」解讀為「港獨」，但他指理解口號有很多可能性，如在小組討論中有參加者起初因認為「光時」有港獨之意，而不叫該口號，但隨著社會運動發現，該參與者叫口號因口號代表爭取民主。李立峯又指，一般用字慣例固然重要，但也不能忽視修辭，如「革命」可解作「重要改變」。

貼文分析光時與港獨關連性不大

此外，他指在連登討論區的貼文中，搜尋「光復香港」、「時代革命」、「香港獨立/港獨」及「五大訴求」字眼，然後分析。而結果顯示，「光復香港」、「時代革命」和「香港獨立/港獨」的關連性不強。

就警方統計「光時」口號在示威時出現，和伴隨不法事件發生，或有分裂和顛覆國家的口號出現。李立峯質疑難以因兩者同時出現，就指它們有密切關係。他舉例指，7.1遊行示威者都是對政府不滿，但同時亦有個別訴求，如同志團體要求平權。

7.21前網上已出現光時口號

李立峯亦不同意劉所指，2019年社會運動再使用「光時」，是因7.21的中聯辦外示威。他指，在7.21前在網上已出現「光時」口號，而相比中聯辦外示威，他認為「光時」與7.21元朗白衣人襲擊事件更有關連。

官指辯方亦不爭議口號可解作港獨

法官在判辭指出，雖然辯方專家一再強調「光時」口號的意思含糊，且無故定意思，然而他們也從沒有沒有爭議這口號可解作港獨之意。但法官認為，以被告當天是展示旗幟的態度，認為唐是想向公眾提及將香港分裂出中國的意思。

法官又指，即使他們錯誤地裁定唐對口號的理解，但正如辯方專家稱，這口號是有渴望取回失去的東西，並要基本地改變香港之意，即這口號仍有宣傳政治議程的作用。以被告當日駕駛電單車的態度，無疑是想以其行為去追隨這政治意程。

最後裁定被告唐英傑煽動他人分裂國家，及恐怖活動均罪成。案件押後至本周四(29日)作求情。

案件編號：HCCCC280/2020