新冠肺炎．最新｜消息：今無疫情記者會　長者打針即日籌周四開始

政府今日（今日）公布，由周四（29日）起，24間社區疫苗接種中心（私家醫院除外）將向70歲或以上的長者派發「即日籌」，供沒有預約的長者在派發籌號當天的指定時段於中心接種新冠疫苗。



本港疫情轉趨平穩，衞生防護中心昨日（26日）公布，沒有新增確診個案，是過去七日內第二次。從沙特阿拉伯抵港的沙特伯駐港領事一對子女確診，13歲的姊姊（#11971）情況仍然危殆。



另外，接種疫苗的人數前日（25日）衝破300萬大關，但預約人數開始放緩，連續4日少於3萬人指標。政府將公布方便長者接種疫苗安排，特設即日籌予70歲或以上長者及陪同親友打針，預計每個社區接種中心每日設200個名額。



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新冠疫苗｜周四起24間接種中心派「長者即日籌」 名額最多200

【12:20】政府今天（27日）宣布，由本周四（29日）起，其中24間社區疫苗接種中心將會向70歲或以上的長者派發「即日籌」，供沒有預約的長者在派發籌號當天的指定時段於接種中心接種新冠疫苗，但設於醫院內的接種中心則不會提供「即日籌」。



24間社區疫苗接種中心每日合共派發約4 600個「即日籌」，位於東涌社區會堂和香港國際機場的社區疫苗接種中心每日分別派發100個籌，其他接種中心每日各派發200個籌，派發時間由每日上午7時45分開始，先到先得，派完即止。

變種病毒｜南京機場爆百人群組 何栢良促港檢視機場外判公司防疫

【11:44】港大感染及傳染病中心總監何栢良今（27日）早在商台節目表示，南京祿口機場出現Delta變種病毒群組爆發，涉及近100名患者，短時間內已傳到5個省、8個地方。他相信機場外判公司或是防疫缺口，指本港應檢視機場針對外判公司的防疫措施，是否執行到位。

【00:01】本港昨（26日）新增兩個地方被列入強制檢測公告，包括鰂魚涌公園一期和太古城中心，分別是上周六（17日）和本周日（18日）曾有變種病毒確診者到訪。上周確診、從沙特阿拉伯抵港的兩姊弟便是居於太古城唐宮閣，並曾多次違反豁免酒店檢疫令「偷走」到太古城中心逛街，今日新上榜的兩個同區地點相信與二人有關。



根據過去一周的確診者行蹤名單，兩人已多次「擠牙膏式」報行蹤，令太古城中心、鰂魚涌華蘭中心等在他們確診多日後才納入強制檢測。

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