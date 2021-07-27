張家朗奧運奪金｜佩劍一哥嘆港欠固定比賽場地　籲家長毋須急報名

「香港劍神」張家朗在東京奧運男子花劍一路過關斬將，勇闖決賽並奪得香港史上第二面金牌，為香港「劍壇」創下歷史。



香港劍擊隊步上世界頂端，被稱為香港佩劍「一哥」的林衍聰難免心情激動，身兼教練的他坦言已接獲不少家長查詢想為子女報名，但提醒劍擊如棋道講求策略，年紀太小或未能享受當中趣味。



他又指，本港劍擊賽事很多時仍在使用「易跣腳」的捲席式劍道，場地亦較細，希望這面金牌可為劍擊運動員爭取一個固定場地，舉辦劍擊賽事。



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林衍聰在2012年代表香港刺進倫敦奧運舞台，成為港隊首位出戰奧運的男子佩劍代表，亦取得多面亞洲劍擊錦標賽銅牌。他去年宣布退役，為15年的全職運動員生涯畫上句號，但生活始終離不開劍擊，目前在劍擊運動學院擔任佩劍顧問教練，繼續栽培新血。

金牌背後是多代人努力成果

這位大師兄大讚張家朗昨日表現平穩，盡顯成熟一面，沒有因為落後而心急，反而一劍一劍打上來，直至贏得金牌一刻，他形容先是「呆了」，眼淚繼而直流，認為今次成績是劍擊界多年來付出努力，代代相傳建立而成，心情難免激動。

三歲半可學劍 先膠劍入手

「劍神」為港爭光，林衍聰說張家朗打入八強時，已收到不少家長查詢學劍門檻，令職員一時應接不暇。

他說，兒童學習劍擊，可先從較輕身的膠劍入手，三歲半開始可報讀，上堂時提供膠面罩及手套，劍尖附有膠粒，刺中也不會感到痛楚；直至六歲開始可改為接觸鐵劍，摸索合適自己的劍擊運動，即花劍、重劍和佩劍。

他透露，目前學員年紀最大達約50歲，有人在年輕時暫時擱置劍擊，投身職場才希望重新執劍練習，甚至參與長青組賽事；也有人是陪子女上課，一同分析戰術，增加親子話題。

林衍聰在退役前已任職劍擊教練，培育不少港隊成員，在國際賽事取得好成績。（盧翊銘攝）

劍擊講求速度、反應、策略

劍擊掀起新一波熱潮，林衍聰以「好型」來形容劍擊，最初也是被一套制服吸引，接觸後才發現並不容易，是一個講求腦筋、速度、反應的運動。

他認為，家長不必急於為小朋友報讀，「劍擊不只是講求速度，還有策略性，有計謀去鋪排，就如下棋，每行一步，已要準備其後三、四步，小朋友未必真正領略到當中的趣味。」他說，家長為子女報班時應先考慮興趣，至於能否進入港隊，則視乎個人心態及特質。

林衍聰說，本港賽事多仍使用「易跣腳」的捲席式劍道，場地亦較細，希望這面金牌可為運動員爭取一個固定場地舉辦劍擊賽事。（盧翊銘攝）

比賽常見「捲席式劍道」 選手易跣

近十年劍擊俱樂部百花齊放，香港劍壇創下不少佳績。林衍聰說，本港以花劍為主導，對初入門的學童較容易上手及可打好基礎，其後重劍和佩劍漸受歡迎，令不同的劍擊運動趨普及。

香港劍擊贏得奧運一面金牌，林衍聰指，「運動員目前最欠缺一個固定的比賽場地。」他解釋，劍擊比賽多在體育館舉行，但場地細參賽人數有限，而且並非使用國際賽事上的固定劍道，而是方便收納的「捲席式劍道」，容易移位及「較跣」，令選手或因而受傷。他希望政府提供一個固定而合適的比賽場地，推動本港舉辦更多劍擊國際賽事。

▼7月26日張家朗勇奪香港史上第二金▼



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