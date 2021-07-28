新冠肺炎．最新｜消息：今無疫情記者會　初確診少於5宗

衞生防護中心昨(27日)公佈，本港新增一宗輸入個案，累計增至11,980宗。昨初步診少於５宗。

70歲或以上的長者由明日（29日）起，可直接到24間社區疫苗接種中心領取「即日籌」接種新冠疫苗。政府計劃10月起關閉各社區苗接種中心，因此為市民打首針只到8月底，目前只餘36日，9月起只為已打首針市民打第二劑疫苗。



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新冠疫苗｜何栢良：政府應設流動接種站 於屋邨、長者中心打針

【10:20】政府明天起將在24間疫苗接種中心派發長者即日籌，香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今天（28日）在電台節目表示，相信即日籌對於接種率有幫助，但亦應推出更便利長者的措施，例如在屋邨、長者中心等地點設流動接種站，推動接種氣氛，料屆時打針的長者會更多。

新冠疫苗｜明日起派發長者即日籌 聶德權：打第二針不需再取籌

【09:11】為方便及鼓勵70歲或以上長者接種新冠疫苗，政府明天（29日）起出長者即日籌安排，不需再上網預約打針。公務員事務局局長聶德權今天（28日）在電台節目表示，這批長者在打第一針時，職員會為他們安排第二針時間及地點，到打第二針時不需再排隊取籌。

昨日總覽：新冠肺炎．7.27｜男子遊西班牙瑞士返港確診 疫苗接種率達45.6%

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新冠疫苗｜周二6.5萬人打針 2.3萬人預約 連續5日低位少於3萬人

新冠疫苗｜周四起24間接種中心派「長者即日籌」 名額最多200

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