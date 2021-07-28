東京奧運｜何詩蓓200米自由泳摘銀創歷史　打氣市民歡喜若狂

東京奧運賽事進行得如火如荼，現年23歲的香港女飛魚何詩蓓將於今日（28日）早上9時41分，出戰奧運女子200米自由泳決賽，是首次有香港運動員躋身游泳決賽。她昨日（27日）在200米自由泳準決賽造出1分55.16秒佳績，以次名晉級今日決賽，有望在泳賽中為港帶來零的突破，港人要再次為港隊運動員代表「集氣」。



何詩蓓歷史性殺入奧運女子200米自由泳準決賽。（資料圖片／高詩琦攝）

▼7月28日 大批市民到商場為港隊何詩蓓打氣，見證奪銀牌時刻▼



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準決賽以次名出線

何詩蓓昨日（27日）早上出戰女子200米自由泳準決賽，賽事分兩組進行，16名泳手中，時間最快的8位可以躋身今日決賽。她在第一組第6線道出賽，游到100米已經領先，在最後50米才被澳洲泳手迪瑪絲追上，她以1分55.16秒完成，僅較迪瑪絲慢0.34秒，以第二名出線。

何詩蓓成為香港史上首名殺入奧運游泳決賽的泳手。（資料圖片／高詩琦攝）

【何詩蓓在7月26日以次名晉級200米自由泳決賽】



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昨準決賽後稱有留力

何詩蓓父親是愛爾蘭人，母親為香港人，其胞姊亦同為泳手。何於昨日完成比賽後曾表示，對能晉身決賽感到高興，稍作休息後，將好好準備明天的決賽。「會留力等明日再游得更快，不會想太多，盡自己努力看看明日決賽游得如何。」

【何詩蓓在7月26日傍晚出戰200米自由泳初賽】



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