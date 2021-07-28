東京奧運・直播｜伍家朗戰男單分組賽暫落後一局　全城集氣撐港隊

港隊代表於東京奧運連番報捷，捲入球衣風波的羽毛球「一哥」伍家朗，今日（28日）下午5時亦緊隨出場，出戰男子單打C組分組賽，對決瓜地馬拉球手哥頓(Kevin Cordon)。體育專員楊德強早前指，港府已授權伍印製有區旗的球衣。伍今日披上綠白色，印有區旗的新戰衣亮相。目前伍落後對手一局。

至於今早剛為本港歷史性贏得首面奧運游泳銀牌的何詩蓓，下午將出戰女子100米自由泳初賽，爭取出線資格。

《香港01》記者傍晚起，將於觀塘APM商場，現場直擊市民聚集觀賽，為香港運動員打氣情況。目前已聚集逾百市民「霸位」觀看直播，現場氣氛高漲。



伍家朗今日披上新戰衣出賽，綠白球衣上印有香港區旗。

港隊羽毛球選手伍家朗早前因為身穿一件沒有區旗標識、僅印上英文名「Ng K L」和「HONG KONG CHINA」的黑色運動衣出賽，惹來建制派點名批評，羽總隨後發聲明承認溝通出現問題。（美聯社）

伍家朗今日迎戰瓜地馬拉球手哥頓，倘獲勝即可出線淘汰賽。

伍家朗早前在男單分組賽登場，直落兩局擊敗墨西哥球手。不過其出戰球衣，意外引來建制陣營無端炮轟，指控他當時身穿黑色運動衫上陣，背部以白色字體印上其英文縮寫及「HONG KONG CHINA」，有別於其他港隊代表，球衣未見印有香港區旗或區徽。



伍家朗隨後Instagram 發帖「申冤」澄清，指他並無球衣贊助，遂須自行準備比賽球衣，「而需要印名嘅比賽球衣，都係自己要攞出去街印」。他又表明，因未獲港府授權印上區旗，不能擅自印製。

港隊代表團團長貝鈞奇曾指事件對伍「有少少影響」

港協暨奧委會副會長霍啟剛及香港羽毛球總會先後開腔解畫，前者力撐運動員有自由選擇合適衣服出戰，冀焦點放在港隊表現；後者則發聲明承認球隊之間溝通出現問題，已與民政事務局聯絡，引述局方承諾全力協助，亦會確保伍家朗將穿上一如以往印有區旗的球衣出賽，呼籲市民繼續為港隊打氣，讓運動員專注比賽。

奧運港隊代表團團長貝鈞奇越洋接受訪問時，亦承認事件「有少少影響」，他不希望將事件政治化，認為奧運應避免受政治干擾。

民建聯成員穆家駿引發事端 至今未道歉

至於引發事端的民建聯成員穆家駿，至今未就其言論作任何道歉，他於微博發帖稱被「黃人」起底，遂需關閉Facebook及Instagram帳戶，民建聯主席李慧琼昨則回應指，穆家駿的表達方式及語氣過重，該黨已要求他道歉或公開解釋。

伍家朗本周日(25日)在其個人Instagram出帖解釋指，他現時沒有球衣贊助，要自行準備比賽球衣，另沒獲授權印上區旗。(伍家朗IG)