消防處計劃明年1月24日全面轉用中式步操　學堂本月起已改練

《港區國安法》通過後，駐港解放軍人員今年2月在黃竹坑香港警察學院，向本港五個紀律部隊提供中式步操儀仗培訓，及後在4月首次舉行的「全民國家安全教育日」各自表演。

據了解，消防處總部發出一份行政通告，指消防及救護學院由本月26日起，正式轉中式步操，作為常規訓練項目，並計劃明年1月下旬起，正式在各單位全面推行中式步操。



▼4.15國安日 消防處的中式步操與開放日▼



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《香港01》接獲消防處總部發出一份行政通告，名為「全面推行中式步操」。通告公布，鑑於已培訓足夠教官，消防及救護學院由本月26日起，正式加入中式步操作為常規訓練項目，而不再是英式步操。待至明年1月下旬，首批獲中式步操訓練的學員，派駐到前線當日即1月24日起，正式在各個單位全面推行。

處方會陸續安排不同培訓，協助軍裝人員掌握中式步操要領，「以便在日常不同儀式或場合中使用。」通知指，全面推行中式步操，「不僅凸顯我們與國家的連繫，同時也是一項有利於傳達國家觀念的舉措，意義重大。」

據資料，消防處於今年4月15日在「全民國家安全教育日」，首次公開表演中式步操，當時消防處副處長楊恩健表示，派出教官向解放軍學習中式步操，未來將有系統地加入到不同儀式。

▼4.15國安日 警務處的中式步操與開放日▼



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▼4.15國安日 懲教署的中式步操與開放日▼



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▼4.15國安日 海關的中式步操與開放日▼



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▼4.15國安日 入境處的中式步操與開放日▼

