郵輪公海遊周五啟航　乘客登船要過三關　針卡檢測訊息不可決

新冠肺炎疫情緩和，部分旅遊項目有條件下恢復，「公海遊」（Seacation）即海上假期獲准有條件復辦，首班郵輪將於本周五(30日)啟航。首班雲頂夢號郵輪今日(28日) 率先安排「預演」，疫情下旅客登船要先後三次向職員顯示「安心出行」、針卡及檢測結果，加上兩次量度體溫才能登船，由於程序比較多，旅客要預留充裕時間。

新旅遊體驗需要持48小時內有效的病毒核酸檢測陰性結果，將來要體驗外地旅遊，相信是一個預演。



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「公海遊」首班郵輪將於周五晚啟航，有1,070名乘客，初步估計每程只有幾人持有醫生證明無接種疫苗，另外亦有15歲或以下人士仍未有接種疫苗，他們將不能使用麻雀房、卡拉OK房和水療等設施，全部可以用身上房卡作記認。

現時雲頂夢號停泊於啟德郵輪碼頭，今日(28日) 率先安排「預演」，上船旅客必須完成接種兩劑新冠疫苗滿14日，並需再持有48小時內有效的病毒檢測報告，方能上船。

所有旅客登船前，必須量體溫、填寫健康申報表及掃一掃「安心出行」等，職員三次查核旅客的檢測結果電話訊息和電子針卡，因此，證件、有關訊息及針卡決一不可。

船公司表示，已經加派150人在岸上準備，旅客「過三關」之後，進行一般的出境程序以及可以到消毒機位置為隨行行行李消毒。記者今日測試後，料最好預留1.5小時進行整個程序。

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郵輪設有檢測設備，會向每名旅客派發追蹤器，以便追蹤，但有別於星加坡及台灣的做法，有關的追蹤器將不會發聲，剛發現人與人之間距離較接近，只會亮起紅燈。

全船設有44間隔離房間，當中34間為客房改裝而成，其中10間是負壓病房，分別供檢測陽性人士及密切接觸者隔離。快速檢測儀器設於醫療室內，每次可以進行兩次檢測，並將會於70分鐘內完成獲得結果，相關人士需要逗留在負壓病房等候。一旦有確診個案，會啟動緊急機制，暫停船上所有活動，通報政府並終止行程折返。

船公司表示，郵輪會航行到本港大約4至5小時的航行範圍之內，約有關患者出現一次陽性結果時，會通知所有乘客必須逗留在房間內。（李澤彤攝）

若發現出現確診個案時，船公司表示，郵輪會航行到本港大約4至5小時的航行範圍之內，約有關患者出現一次陽性結果時，會通知所有乘客必須逗留在房間內，職員會為乘客進行房間服務，包括餐飲服務，船公司會通知衞生署及會即時返回本港碼頭，現時跟本港衞生署討論後，船隻將會如「強檢大廈」般的「圍封」程序，乘客需要由衛生署派出的職員進行檢測，得到陰性結果後才能離開船隻，整個過程大約4至5小時。

郵輪公司表示，所有900名船員已完成接種疫苗，近日亦已經招聘部份本地職員，大部份為專業工作，當中包括燈光師、廚師等，船隻亦有一名來自菲律賓的醫生、5名護士及一名專業衛生專員。