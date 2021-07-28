遭父性侵少女改口供｜事主X受盤問火藥味濃　直稱有無人性架你地

聲稱遭父強姦的女童，涉在家人干擾下於庭上改口供案，現年17歲的女事主X今（28日）在高等法院繼續作供。辯方盤問時指，叔父從未扮律師，和X模擬庭上對答，亦沒有著X上庭時「著少啲」和穿高跟鞋等。X斷然否認，之後更不滿謂：「其實我真係好想鬧你地，有無人性架你地？」法官遂解釋律師的職責，X馬上回應：「我講梗後面果啲人。」



官稱察覺盤問帶火藥味

代表叔父的律師盤問女事X指，X於2018年4月至6日期間，3次探訪正被還柙的X父親。期間，X曾答應父親，會把事件講清楚。X庭上同意辯方說法，惟法官李運騰指他們之間的對話「好似有少少火藥味」，著律師和X都不需提高聲線。

X指叔叔爺爺不會做無著數的事

律師又問及，X的叔父和爺爺替X的住所裝修，指兩人幫助X一家，反遭X埋怨。X反指：「邊有咁好....唔收錢呀。」她在法官查問時同意，不知道叔父和爺爺替X住所裝修有否收錢，但X說：「自細到大，都知佢地唔會做無乜著數既野。」因此覺得他們：「無咁好心。」

律師續指，叔父、爺爺、嫲嫲和X等曾到公園，但叔父從沒有扮律師，與X模擬庭上的對答。X否認，並指可問及當時在場的人，但又指他們已「歸邊」，不會承認。

辯方律師指叔叔沒有扮律師

辯方律師其後指，在X早前錄取的口供中，曾寫上：「我叫佢(叔父)示範到時上庭時候，同律師的對話，但叔叔拒絕咗，話咁樣扮律師係犯法。」而該句被刪去，之後寫上：「但佢扮警察，向我問話時的對答。」律師問及，X當時有否要求叔父扮律師，她謂：「無，佢識鬼法律咩。」律師認為相關紀錄出錯，又指叔父當時有扮律師和警察。

X稱好想罵庭上坐後面的人

律師指，叔父沒有吩咐X上庭時「著少啲」、穿高跟鞋等。X不同意，之後稱：「其實我真係好想鬧你地，有無人性架你地？」法官向X解釋律師的職責，X便表示：「我講梗後面果啲人。」她又要求明天才繼續作供，法官最終把案件押後。

本案涉及5名的被告均是女事主X的親屬，包括父親（44歲）、母親（42歲）、嫲嫲（67歲）、叔父（39歲）及爺爺（65歲）。父親、嫲嫲、叔父及爺爺被控於2018年10月8日至2019年1月23日串謀妨礙司法公正，即使X在高院刑事案中更改原擬作出的證供。

父親及母親另被控於2018年10月20日妨礙司法公正，即使母親及X離開香港，意圖她們不以控方證人身份在刑事案中作供。

案件編號：HCCC126/2020