新冠肺炎．最新｜今增兩宗輸入個案　患者由坦桑尼亞及美國抵港

衞生防護中心今天(29日)公佈，新增兩宗輸入個案，兩名男患者分別33歲及46歲，由坦桑尼亞及美國抵港，33歲患者無病徵，另一人27日現症狀，分別在青衣華逸酒店及紅磡香港嘉里酒店檢疫。

另外，衞生防護中心昨日（28日）接獲一宗於英國確診的個案通報，患者是一名46歲男病人，本月15日乘搭CX251航班離港前往倫敦，17日抽取樣本化驗結果為陽性，沒有病徵。患者潛伏期在港居住的香港珀麗酒店，昨晚已被納入強制檢測公告。於本月4日至28日期間曾身處該酒店超過兩小時的人士，須在本周六(31日)或之前接受強制檢測。



本港新冠肺炎疫情穩定，昨日新增1宗輸入個案，患者為來港放暑假的沙特阿拉伯領事的17歲長女，她與一對弟妹都確診，累計增至11,981宗；截至昨日患者的11歲弟已出院，而一度危殆的13歲妹妹好轉，病情變為嚴重。昨初步確診個案少於5宗。



本港疫苗接種計劃踏入第154日，專家早就建議長者可免預約即場打針，有關安排今日（29日）起實施，70歲或以上長者可到24間接種中心領取即日籌打針。



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▼7月29日 社區疫苗接種中心向長者派發即日籌打針▼



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新冠疫苗｜內地研發吸入式疫苗 何栢良：黏膜產生較強免疫反應

【13:14】全球疫情仍然嚴峻，由內地研發的霧化吸入式新冠疫苗完成第一期臨床研究，近日在著名醫學期刊《刺針》公佈結果。港大感染及傳染病中心總監何栢良今天(29日)在電台節目指出，這是首次有霧化形式的新冠疫苗發表臨床研究數據，結果十分重要，可望在人體呼吸道黏膜產生免疫反應，幫助阻斷病毒傳播。

新冠疫苗｜今日首派「即日籌」 有人天未光來排隊：網約太麻煩

【10:48】本港24間社區疫苗接種中心今日（29日）起向70歲或以上長者派發「即日籌」，位於香港中央圖書館的接種中心今清晨天未光已有人排隊等籌，排頭位的長者表示，網上預約打針填寫資料繁多，嫌「網上預約好煩」，故等到今日才打針，大讚「即日籌」措施較以往方便。

▼雲頂夢號郵輪公海遊7.30啟航▼



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▼三圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼



▼有「即日籌」的社區疫苗接種中心名單如下▼



由星期四起， 24間社區疫苗接種中心（私家醫院除外）將向70歲或以上的長者派發「即日籌」。（文件截圖）

昨日總覽：新冠肺炎．7.28｜沙特領事三子女均確診 接種疫苗比率升至46%

強制檢測｜香港珀麗酒店上榜 染疫沙特領事長女又有違規出街

變種病毒｜沙特領事另一名女兒中招 檢疫期間第7天樣本確診

疫苗接種｜74歲老婦離世前14日曾接種疫苗 5青少年針後心肌炎

新冠疫苗｜增6.3萬人打針 比率升至46% 長者周四起可取即日籌

新冠疫苗｜何栢良：政府應設流動接種站 於屋邨、長者中心打針

新冠疫苗｜明日起派發長者即日籌 聶德權：打第二針不需再取籌

郵輪公海遊周五啟航 乘客登船要過三關 針卡檢測訊息不可決