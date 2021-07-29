新冠肺炎．最新｜初確診少於5宗　長者今起可取籌即日打疫苗

撰文：王潔恩 張嘉敏 鍾妍 黃偉倫 朱海棋 梁煥敏 勞敏儀 黃金棋 鄭秋玲 陳淑霞 歐陽德浩 林穎嫺 曾凱欣
出版：更新：

本港新冠肺炎疫情穩定，昨日新增1宗輸入個案，患者為來港放暑假的沙特阿拉伯領事的17歲長女，她與一對弟妹都確診，累計增至11,981宗；截至昨日患者的11歲弟已出院，而一度危殆的13歲妹妹好轉，病情變為嚴重。昨初步確診個案少於5宗。

本港疫苗接種計劃踏入第154日，專家早就建議長者可免預約即場打針，有關安排今日（29日）起實施，70歲或以上長者可到24間接種中心領取即日籌打針。

專頁｜5000元電子消費券　7月4日全城登記盡覽申請優惠懶人包

政府消費券登記網站：www.consumptionvoucher.gov.hk

▼點擊睇打疫苗優惠▼

疫苗抽獎優惠．持續更新｜信和華置送千萬元凱滙單位　長江集團送500萬元禮券可買長實樓

疫苗抽獎｜附連結登記攻略　廠商會送共310萬免找數簽帳額

點擊即入打疫苗抽凱滙登記網站

點擊即入打疫苗抽300両足金登記網站

點擊即入總商會7輪谷針大抽獎

點擊即入華懋集團大抽獎

點擊即入廠商會免找數大抽獎

點擊即入銀行公會10萬元免找數大抽獎

新冠疫苗｜今日首派「即日籌」　有人天未光來排隊：網約太麻煩

【10:48】本港24間社區疫苗接種中心今日（29日）起向70歲或以上長者派發「即日籌」，位於香港中央圖書館的接種中心今清晨天未光已有人排隊等籌，排頭位的長者表示，網上預約打針填寫資料繁多，嫌「網上預約好煩」，故等到今日才打針，大讚「即日籌」措施較以往方便。

▼雲頂夢號郵輪公海遊7.30啟航▼

+5
+3

▼三圖看清　科興、BioNTech（復必泰）疫苗　預約接種及副作用詳情▼

▼有「即日籌」的社區疫苗接種中心名單如下▼

由星期四起， 24間社區疫苗接種中心（私家醫院除外）將向70歲或以上的長者派發「即日籌」。（文件截圖）

昨日總覽：新冠肺炎．7.28｜沙特領事三子女均確診　接種疫苗比率升至46%

強制檢測｜香港珀麗酒店上榜　染疫沙特領事長女又有違規出街

變種病毒｜沙特領事另一名女兒中招　檢疫期間第7天樣本確診

疫苗接種｜74歲老婦離世前14日曾接種疫苗　5青少年針後心肌炎

新冠疫苗｜增6.3萬人打針　比率升至46%　長者周四起可取即日籌

新冠疫苗｜何栢良：政府應設流動接種站　於屋邨、長者中心打針

新冠疫苗｜明日起派發長者即日籌　聶德權：打第二針不需再取籌

郵輪公海遊周五啟航　乘客登船要過三關　針卡檢測訊息不可決

疫苗接種｜74歲老婦離世前14日內曾打疫苗　5青少年針後心肌炎新冠疫苗｜明日起派發長者即日籌　聶德權：打第二針不需再取籌新冠疫苗｜周二6.5萬人打針　2.3萬人預約　連續5日低位少於3萬人
新冠肺炎
新冠疫苗
01 Video
我主場
發表評論...