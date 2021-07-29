新冠肺炎．最新｜初確診少於5宗　長者今起可取籌即日打疫苗

本港新冠肺炎疫情穩定，昨日新增1宗輸入個案，患者為來港放暑假的沙特阿拉伯領事的17歲長女，她與一對弟妹都確診，累計增至11,981宗；截至昨日患者的11歲弟已出院，而一度危殆的13歲妹妹好轉，病情變為嚴重。昨初步確診個案少於5宗。
本港疫苗接種計劃踏入第154日，專家早就建議長者可免預約即場打針，有關安排今日（29日）起實施，70歲或以上長者可到24間接種中心領取即日籌打針。
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【10:48】本港24間社區疫苗接種中心今日（29日）起向70歲或以上長者派發「即日籌」，位於香港中央圖書館的接種中心今清晨天未光已有人排隊等籌，排頭位的長者表示，網上預約打針填寫資料繁多，嫌「網上預約好煩」，故等到今日才打針，大讚「即日籌」措施較以往方便。
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▼有「即日籌」的社區疫苗接種中心名單如下▼
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