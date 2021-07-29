伍家朗球衣事件｜港協暨奧委會稱會檢討：近兩年問題多被做文章

世界排名第9的港隊羽毛球代表伍家朗昨日（28日）敗陣，無緣晉身16強，他昨表示心情受球衣風波影響。港協暨奧委會義務秘書長、香港業餘游泳總會會長王敏超於港台節目《千禧年代》表示，港協暨奧委會將檢討事件，但稱過去參與多個運動會都沒有發生同類型事件，「可能呢兩年問題多啲，有藉口被啲人做文章」。



伍家朗出戰男單分組賽最後一場賽事。（高詩琦攝）

伍家朗昨日賽後接受訪問表示，球衣風波對心情有影響，已盡量在過去數日調整，但昨日最後亦發揮不佳。有聽眾亦表示，負面說話影響運動員表現，認為伍家朗表現受球衣風波影響而失準。王敏超被問到事件時，表示港協暨奧委會將檢討情況，但認為是次事件「特別」，過去多屆的運動會衣著都無問題，可能是過去兩年問題較多，令人有藉口做文章。

問到是否因球衣事件影響，令伍家朗不敵對手，他表示，「搞體育不談政治」，僅指難以要求贊助商提供所有運動項目的球衣，，一般運動員穿著適合的衣服。

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