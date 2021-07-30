首宗國安法審訊｜唐英傑煽動分裂國家及恐怖活動罪成　判囚9年

《港區國安法》定立剛滿一年，高院日前審理引此例起訴的首宗案件，並裁定騎著插有「光復香港．時代革命」電單車的男子唐英傑，多番不理警方勸籲衝向警員防線，並撞倒三名警員的行為，裁定他煽動他人分裂國家，及恐怖活動等兩罪罪成，亦成為首宗在這新法例下被定罪的案件。案件今午（30日)在高等法院判刑，唐被判囚9年。



24歲的唐案傑在下午3時被帶入法庭，他看似表現輕鬆。惟法官宣讀刑罰後，有女親友擁抱痛哭，亦有旁聽人士叫「抗争無罪」、「重甲、撐住」。

數十警員高院庭外戒備

有旁聽人士今早9時許已到法庭排隊希望能入庭旁聽，及至下午2時多，3樓法庭已派出五十多個旁聽席籌號， 5樓的公開法庭亦派約90幾個籌。警方中午亦派出數十警員在高院外守候，但未見有反恐特擊隊的警員。

被告唐英傑，(24歲，侍應)。被裁定1項煽動他人分裂國家，和1項恐怖活動罪成，其中恐怖活動罪的最高刑罰可被判終身監禁。

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法官本周二(27日)裁決時指，在本案中展示「光時」旗幟，可煽動他人作出分裂行為，而被告亦明白該意思，並向他人傳達該訊息。被告未有在警方防線停車和撞到警員，是故意挑戰警方，對他人使用嚴重暴力，嚴重危害公眾及社會安全，遂裁定兩罪成立。

辯方律師昨求情指，被告在案中只涉揮動旗幟，沒有證據顯示有人被影響，亦非要求外國施以制裁；而恐怖活動罪，雖然最高可被判以無期徒刑，但被告的行為未達至這程度，認為判刑應界乎3至10年。被告亦透過律師在求情中向警員道歉。

案發經過。(詳看下圖)

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被告衝警方防線有市民拍掌

案情指，《港區國安法》於去年6月30日生效後，翌日有市民在港島區示威。當時仍持「P牌」的被告，當日下午3時許，駕駛插有「光復香港 時代革命」旗幟的電單車，由東區海底隧道，駛至中環、金鐘和灣仔，途經三條警方防線，並多次被警員喝停，被告均未有理會，有在場市民見狀發出歡呼聲並拍掌。

被告數度在灣仔衝向警方防時時，有警員發射胡椒球彈，但未有擊中被告，被告並衝向一個約有25名警員的防線時，並曽加速，並把三名警員撞倒。被告亦有倒下，並即場被警員制服。

控辯雙方就光時口號的爭議。(詳看下圖)

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控方指光時旗口號帶港獨之意

案件的其中一個最受爭議的地方，在於對被告背包上插著的「光時」旗，是否帶有港獨之意。控方專家認為這口號帶有把香港從中國分離之意，認為被告展示該口號，是傳達口號的訊息，以煽動他人分裂國家，直指被告展示「光時」旗幟的行為是有其政治主張，而他駕駛的行為亦嚴重危害社會。

辯方認為應對口號意思持開放態度

辯方專家卻認為「光時」口號在社會上有不同解讀，雖然革命可解推翻政權，但亦可解重大改變。他們的研究更發現，有社運人士認為這口號只是指爭取自由。再者，香港從來都不是獨立國家，亦沒有政權可奪回。他們認為社會上對「光時」看法存在歧見，對其背後意思亦應持開放態度。

法官在日前的裁決中，並未有就雙方對「光時」的說法再作解釋，惟認為兩方均認同「光時」都可解作分裂，同時又認為被告當時展示旗幟時也有如此想法，故裁定被告罪成。

案件編號：HCCC280/2020