首宗國安法審訊｜唐英傑案明午判刑　疑似反恐特勤隊警員高院駐守

男子唐英傑涉於去年7月1日騎電單車，展示「光復香港時代革命」旗幟，並撞向警員防線，令三名警員受傷。唐日前被裁定煽動他人分裂國家和恐怖活動兩罪罪成，為首宗審理的《港區國安法》案件。辯方今（29日）在高等法院求情完畢，法官把案押後至明天下午3時判刑。3名法官本周二宣布裁決後，有人致電法官揚言要放人肉炸彈，法院外今明顯加強保安，並有疑似反恐特勤隊警員在庭外駐守在高等法院外駐守。



高等法院今明顯加強保安，大批軍裝警員在法院一帶駐守，包括疑似反恐特勤隊。在處理案件的三樓，亦見有身穿OCTB（有組織罪案及三合會調查科）字樣背心的便衣警員留守。

高等法院院正門外有疑似反恐特勤隊警員駐守。(詳看下圖)

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被告唐英傑，(24歲，侍應)。他早前被裁定1項煽動他人分裂國家，和1項恐怖活動罪成。案情指被告於2020年7月1日，駕駛其電單車至謝斐道和柯布連道的防線時，撞向防線的警員，電單車因此翻側，3名警員被撞至倒地。被告當場被捕，他當時背包上插著「光時」旗幟。

法官在早前的裁決指，在本案中展示「光時」旗幟，可煽動他人作出分裂行為，而被告亦明白該意思，並向他人傳達該訊息。而被告未有在警方防線停車和撞到警員，是故意挑戰警方，對他人使用嚴重暴力，嚴重危害公眾及社會安全，遂裁定兩罪成立。

案件編號：HCCC280/2020

案發經過及主要證人供詞。(詳看下圖)