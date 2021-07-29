東京奧運｜港隊奪1金1銀佳績　貝鈞奇：檢疫沒豁免續坐經濟艙回港

香港隊在東京奧運闖下佳績，張家朗及何詩蓓分別在男子花劍及200米自由泳，勇奪一金一銀的優異成績，打破港隊歷史。

今年港隊表現大勇，到底運動員回航時能否有「升級」待遇？奧運香港代表團團長貝鈞奇接受《香港01》訪問時指，今年運動員會繼續沿用原有安排，即乘坐經濟艙回港，而檢疫安排亦沒有豁免，須維持在酒店檢疫7天，「政府目前都係整體嚟睇，唔會話因為攞咗金牌、有好成績，團友就受到特別優惠。」



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貝鈞奇表示，今年運動員回航時會繼續沿用原有安排，「唔會話因為攞咗獎或無獎，而有所區別或調動。」他說，根據過往規定，運動員都會乘坐經濟艙回港，歷年奧運的安排都一樣，暫時不會改變方針，他笑言：「除非航空公司有特別贊助。」

維持酒店檢疫7天

至於回港的檢疫安排，貝鈞奇表示，無論有否領取獎項，運動員回港時亦沒有豁免，同樣要按照原有政策，維持在酒店檢疫7天，「政府目前都係整體嚟睇，唔會話因為攞咗金牌、有好成績，團友就受到特別優惠。」

他又指，全運會在9月開始，由於內地隔離實施「14+7」的檢疫規定，故部份運動員或未必回港，會直接由東京飛往內地，但現時仍在研究。

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