貿發局去年取消多場展覽　前員工被追討佣金近50萬　職工盟批無良

疫情肆虐逾年，香港不少大型展覽去年被迫延或取消。貿易發展局（貿發局）的前合約員工鄭小姐（化名）投訴，離職前曾助貿發局成功洽談多份廣告合約，惟後因疫情取消展覽，令相關合約作廢，貿發區其後更入稟勞資審裁處向她申索佣金，鄭小姐估計涉及金額近 50 萬元，貿發局更於庭上表明「陸續有來」。

職工盟總幹事蒙兆達批評，貿發局的法實屬無良，又指鄭小姐工作近20年，期間盡心盡力：「唔應該係打工仔身上再落井下石，係傷口上曬鹽」，並要求貿發局立即停止無理的申訴。

貿發局回應查詢時指，深明過去兩年很多港企及港人均面對重重困難，然而作為法定機構對涉及公帑的運用必須保持謹慎，亦有責任確保各個營運環節符合本港的法律。



職工盟指貿發局逼迫員工，玩弄法律程序，對失業的鄭小姐「落井下石」。（蕭曉慈攝）

工作近20年合約員工 因廣告客戶取消合約而被追佣

貿發局前員工鄭小姐指，前後工作了差不多20年，主要負責不同的展覽會與參展商接洽不同的廣告合約等。而合約期通常橫跨一至兩年的時間，而鄭小姐的薪金與洽談成果有關，薪金大致分為三部份，底薪、基本佣金及獎勵佣金。

鄭小姐表示，由於是合約工，沒任何員工福利：「連病假都要扣錢，離職前底薪只得大約一萬蚊，主要係靠佣金作主要收入。當客戶得到展覽部認可參展及預留位置，並收取到廣告費後，她可獲基本佣金。

鄭小姐稱，去年 9 月收到貿發局通知，因應2020年香港國際珠寶展及香港國際鑽石、寶石及珍珠展覽會，受疫情影響需要延期或取消，客戶亦取消原有的廣告合約，因此原已支付給鄭小姐的基本佣金需要索回。

鄭小姐哭訴指：「我淨係想攞返個公義」。（蕭曉慈攝）

鄭小姐更指，以往於貿發局在職多年，無論客戶發生任何事，都會盡全力游說客戶保留合約，如客人想取消廣告，都會跟隨公司指示告訴客人需履行合約精神，保留合約不得取消。如客人真的取消合約，廣告位置就當自動放棄，因此客戶絕大部份保留不作任何改動，他們都會希望待疫情過後可在次履行合約。

她指，貿發局去年不依以往常規，並容許客戶取消合約，然後入稟追討已發放的員工佣金，哭訴：「我自己覺得問心無愧，無啦啦我嘅功勞變返做零，係無助嘅疫情之下比自己最信任嘅公司打兩巴。」她說：「淨係想攞返個公義」。

鄭小姐於貿發局工作近20年，主要負責展覽會，並與參展商接洽廣告合約事宜。（蕭曉慈攝）

職工盟總幹事蒙兆達稱：「 貿發局將經營風險轉嫁員工」

職工盟總幹事蒙兆達指，貿發局作為公營機構，卻將經營風險轉嫁至員工。他又指，鄭小姐根本不可能依靠底薪生活，「啲佣金同鄭小姐依賴嘅薪金無分別。」他促請貿發局停止向失業中的鄭小姐「落井下石」，「唔好再威嚇員工，立即停止唔合理嘅追討同無理嘅申訴」。