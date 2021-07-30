新冠肺炎．最新｜今增兩宗輸入　48歲男倫敦確診曾住天賦海灣3期

本港今天（30日）新增2宗輸入個案，患者都帶有L452R變種病毒株，亦曾在香港接種兩劑復必泰疫苗。另外，本港兩名男子分別前往日本、英國後確診，其中48歲男子抵英後兩天確診，他離港前居於大埔豪宅大埔天賦海灣3期-海鑽5座和港威酒店，工作地點在銅鑼灣萬國寶通中心3002室，全部被納入強制檢測公告。



本港周四（29日）新增兩宗輸入個案，兩名男患者分別33歲及46歲，由坦桑尼亞及美國抵港，33歲患者無病徵，另一人27日現症狀，分別在青衣華逸酒店及紅磡香港嘉里酒店檢疫。



另外，疫苗接種計劃踏入第155日，專家早就建議長者可免預約即場打針，有關安排昨日（29日）起實施，70歲或以上長者可到24間接種中心領取即日籌打針。



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新冠肺炎｜增2宗確診 48歲男抵英確診 離港前住豪宅天賦海灣

新冠肺炎疫情未止，本港今天（30日）新增2宗確診個案，均為輸入，患者都帶有L452R變種病毒株，亦曾在香港接種兩劑復必泰疫苗。另外，本港兩名男子分別前往日本、英國後確診，其中48歲男子抵英後兩天確診，他離港前居於大埔豪宅大埔天賦海灣3期-海鑽5座和尖沙咀港威酒店，而他的工作地點在銅鑼灣萬國寶通中心30樓3002室，全部被納入強制檢測公告。本港今天有少於5宗初步確診個案。

強制檢測｜上環尚賢居20人無遵從公告 共罰款10萬元及勒令檢測

【11:52】上環士丹頓街72號尚賢居早前被納入強制檢測公告，中西區民政事務處今日（30日）聯同中區警區、衞生署和醫療輔助隊執法，行動由今日上午約7時開始，至上午約10時30分結束，共檢查了約90名受檢人士的檢測報告，其中20人違反公告，被處定額罰款5,000元及或發出強制檢測令。

新冠疫苗｜「即日籌」首天派出不足一半 接種中心：可降至60歲

【10:21】本港24間社區疫苗接種中心昨日（29日）起向70歲或以上長者派發「即日籌」，共有4600個名額，昨日合共派出約2000個，佔不足一半。官涌疫苗接種中心醫務總監郭寶賢於港台節目表示，中心昨日200個即日籌只派出約70個，大部分長者集中在早上到場，協助長者登記的行政人員增加約五成，認為有空間把即日籌年齡限制降低至60歲。

▼7月29日 社區疫苗接種中心向長者派發即日籌打針▼



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▼雲頂夢號郵輪公海遊7.30啟航▼



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▼三圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼



▼有「即日籌」的社區疫苗接種中心名單如下▼



由星期四起， 24間社區疫苗接種中心（私家醫院除外）將向70歲或以上的長者派發「即日籌」。（文件截圖）

昨日總覽：

新冠疫苗｜再增6.3萬人打針 累計逾310萬市民已接種至少一劑

強制檢測｜增三地方上榜 45歲男曾住龍堡國際 抵日本後確診

新冠肺炎．29/7｜今增兩宗輸入個案 患者由坦桑尼亞及美國抵港

新冠疫苗｜今日首派「即日籌」 有人天未光來排隊：網約太麻煩

新冠疫苗｜內地研發吸入式疫苗 何栢良：黏膜產生較強免疫反應

新冠肺炎｜兩宗輸入均帶變種病毒 一人打疫苗有抗體仍發病