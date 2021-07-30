新冠肺炎．最新｜逾310萬人已打至少一針　再有本港輸出外地個案

本港周四（29日）新增兩宗輸入個案，兩名男患者分別33歲及46歲，由坦桑尼亞及美國抵港，33歲患者無病徵，另一人27日現症狀，分別在青衣華逸酒店及紅磡香港嘉里酒店檢疫。

另外，疫苗接種計劃踏入第155日，專家早就建議長者可免預約即場打針，有關安排昨日（29日）起實施，70歲或以上長者可到24間接種中心領取即日籌打針。



專頁｜5000元電子消費券 7月4日全城登記盡覽申請優惠懶人包

政府消費券登記網站：www.consumptionvoucher.gov.hk

▼點擊睇打疫苗優惠▼



疫苗抽獎優惠．持續更新｜信和華置送千萬元凱滙單位 長江集團送500萬元禮券可買長實樓

疫苗抽獎｜附連結登記攻略 廠商會送共310萬免找數簽帳額

點擊即入打疫苗抽凱滙登記網站

點擊即入打疫苗抽300両足金登記網站

點擊即入總商會7輪谷針大抽獎

點擊即入華懋集團大抽獎

點擊即入廠商會免找數大抽獎

點擊即入銀行公會10萬元免找數大抽獎

▼7月29日 社區疫苗接種中心向長者派發即日籌打針▼



+ 1

▼雲頂夢號郵輪公海遊7.30啟航▼



+ 5

+ 3

▼三圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼



▼有「即日籌」的社區疫苗接種中心名單如下▼



由星期四起， 24間社區疫苗接種中心（私家醫院除外）將向70歲或以上的長者派發「即日籌」。（文件截圖）

昨日總覽：

新冠疫苗｜再增6.3萬人打針 累計逾310萬市民已接種至少一劑

強制檢測｜增三地方上榜 45歲男曾住龍堡國際 抵日本後確診

新冠肺炎．29/7｜今增兩宗輸入個案 患者由坦桑尼亞及美國抵港

新冠疫苗｜今日首派「即日籌」 有人天未光來排隊：網約太麻煩

新冠疫苗｜內地研發吸入式疫苗 何栢良：黏膜產生較強免疫反應

新冠肺炎｜兩宗輸入均帶變種病毒 一人打疫苗有抗體仍發病