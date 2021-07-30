新冠肺炎．最新｜逾310萬人已打至少一針　再有本港輸出外地個案

本港周四（29日）新增兩宗輸入個案，兩名男患者分別33歲及46歲，由坦桑尼亞及美國抵港，33歲患者無病徵，另一人27日現症狀，分別在青衣華逸酒店及紅磡香港嘉里酒店檢疫。
另外，疫苗接種計劃踏入第155日，專家早就建議長者可免預約即場打針，有關安排昨日（29日）起實施，70歲或以上長者可到24間接種中心領取即日籌打針。
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新冠疫苗｜再增6.3萬人打針 累計逾310萬市民已接種至少一劑
新冠肺炎．29/7｜今增兩宗輸入個案 患者由坦桑尼亞及美國抵港