東京奧運．直播｜何詩蓓奪兩銀牌將獲恒基500萬　市民等看頒獎禮

為港隊歷史性摘下奧運銀牌的香港飛魚何詩蓓，今日（30日）再戰100米自由泳決賽，大批市民早上齊到商場觀看直播，全城集氣希望她再下一城為港爭光。在不足一分鐘比賽，何詩蓓以52.27秒奪得個人第二面銀牌，創下奧運香港隊一人奪兩個獎項紀錄。
此外，港隊羽毛球混雙組合鄧俊文、謝影雪，出戰銅牌賽對壘日本隊，期望為本港再奪一面獎牌。
▼7月28日 何詩蓓為港隊歷史性贏得奧運獎牌▼
+14
+25
何詩蓓在今屆東京奧運個人奪得兩面銀牌，恒基地產表示，將透過「恒基精英運動員嘉許計劃」向何詩蓓送出共500萬元奬金。恒基表示，今屆奧運中國香港代表團屢創佳績，恒基將向贏得金、銀、銅牌，與及所有晉身8強的香港運動員頒發現金獎，現時送出的奬金已累積超過1200萬元，「期望所有運動員繼續投入餘下賽事！為港爭光！」
+5
本港今日重點項目，包括早上9時35的羽毛球混雙銅牌賽，由港隊的「左手配」鄧俊文伙拍謝影雪，與東道主日本隊的渡邊勇大及東野有紗力爭銅牌。飛魚何詩蓓亦在早上9時59分，出戰女子100米自由泳決賽，再衝擊獎牌。
▼兩名左手將「鄧謝配」▼
何詩蓓衝金靠隊友棄賽 大哥沒有輸 16個犧牲小我ACG感動場面何詩蓓100自爭金︱決賽澳洲兩名將夾擊 最大對手輕鬆破奧運紀錄東京奧運｜鄧俊文謝影雪被「東渡」剋死？ 對手拍檔十年始於偶然東京奧運直擊丨鄧俊文謝影雪爭混雙銅牌的理由 只想讓教練驕傲