強制檢測｜上環尚賢居20人無遵公告　共罰款10萬元及勒令檢測

上環士丹頓街72號尚賢居早前被納入強制檢測公告，中西區民政事務處今日（30日）聯同中區警區、衞生署和醫療輔助隊執法，行動由今日上午約7時開始，至上午約10時30分結束，共檢查了約90名受檢人士的檢測報告，其中20名人士違反公告，被處定額罰款5,000元及或發出強制檢測令。



▼尚賢居早前被納入強制檢測公告▼



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政府表示，由今日上午約7時起，派員於該幢大廈出入口，要求尚賢居早前受檢人士出示檢測結果電話短訊或相關證明，確認他們是否已按有關要求進行檢測。

行動中，政府共檢查了約90名受檢人士的檢測報告，其中20名人士違反強制檢測公告。政府已向該等人士處定額罰款5,000元及或發出強制檢測令，要求他們於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令即屬犯罪，並可處罰款25,000元及監禁六個月。

據資料，一名於18日由美國抵港、帶有變種病毒L452R的27歲男子，由於他赴美前曾短暫留港，當時仍屬病毒潛伏期，當局遂決定圍封其住所，同廈住戶須接受病毒檢測。患者早前已接種兩劑復必泰疫苗。

政府重申，發出強制檢測公告的目的是為了盡快堵截2019冠狀病毒病在社區散播，以保障整體的公眾衞生安全。應受檢人士應在合理可行範圍內，採取適當個人防疫措施，包括佩戴口罩及保持手部衞生，以及除為進行指明檢測外，盡可能在確定檢測結果前留在其居住地點並避免外出。

▼7月8日起，「疫苗氣泡」框架下大致維持社交距離措施▼



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中西區民政事務處感謝警務處、衞生署和醫療輔助隊的支持和合作，使執法行動能順利完成。政府明白執法過程可能引起一些居民的不便，希望市民諒解。