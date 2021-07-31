東京奧運｜日本單日逾萬人確診　在日港人：不少人如常外出觀賽

東京奧運賽事舉行得如火如荼之際，當地新型肺炎疫情持續升溫，昨日（30日）全國單日新增新冠肺炎確診病例首次超過一萬宗，單在東京都就有逾3,800人確診，當局實施緊急事態宣言，餐廳需要提早到晚上8時關門。

有在日港人提到，即使當局實施多項禁令，東京都內人流亦未見有大變化，市中心區域如澀谷，人流仍一如既往，「市中心永遠好多人，但唔係市中心人流的確少咗」。他亦留意到有不少人會外出如常外出觀賽，但入夜後則因為餐廳須關閉變得人流稀少。



東京奧運正在舉行，惟日本疫情持續惡化，日本全國單日新增新冠確診病例創新高，首次超過一萬宗，單在東京都就有逾3,800人確診。東京奧組委昨日亦公布，再增24名奧運相關人員確診，創單日新高，當中包括三名海外運動員。

禁令下人流未見大減 市中心多人

目前日本東京都與沖繩縣正因疫情實施緊急事態宣言，在日港人葉先生提到，現時當局禁止一切飲酒活動，「因為日本人最大嘅消遣活動係飲酒」，餐廳亦需要提早到晚上8時關門。他續指，即使當局實施多項禁令，東京都內人流亦未見有大變化，市中心區域如澀谷，人流仍一如既往，「市中心永遠好多人，但唔係市中心人流的確少咗」。加上日本正值奧運盛事，他亦留意到有不少人會外出如常外出觀賽，但入夜後則因為餐廳須關閉變得人流稀少。

東京奧運舉得如火如荼，惟日本疫情持續惡化，日本全國單日新增新冠確診病例創新高，首次超過一萬宗。（AP）

雖然有聲音將疫情加劇的矛頭指向東京奧運，但葉先生表示，疫情持續升溫與東奧未必有直接關係，「已經唔畀觀眾入場」，又指即使奧運是否如期舉行，當地人亦會如常外出。

日本政府大幅削減東奧工作人員，遠低於較早前預計的1萬人，原本已報名的葉先生亦無緣以工作人員身份參與奧運。他認為相關措施「算有效，但好多位都做唔到，因為本身奧運村好多人」；加上「唔同國家嘅人入嚟（到日本），都有機會（傳播疫情）」。他認為當局應採取嚴格措施，除了有人確診須實施隔離措施外，亦應視乎情況關閉賽館，「因為唔知邊度傳出嚟」。

東京奧運舉得如火如荼，惟日本疫情持續惡化，日本全國單日新增新冠確診病例創新高，首次超過一萬宗。（AP）

不認同腰斬奧運

近日東京持續有反奧運示威，被問到當局是否應取消奧運，葉先生就表示不同意，「（奧運）四年一次，又已經投放資源，要做就做哂全部。」他指若要取消舉辦奧運，應在東奧開幕前決定，若現時在賽事進行到一半方宣布取消「對國家和運動選手亦不是件好事」。

東京奧運至下月8日閉幕，葉先生指，現時正值學生放暑假的時期，相信會有更多人外出，疫情在東奧結束前亦會持續。為了應對疫情，他指會避免到人流多的地方，亦會減少外出。