兩持行街紙印度漢認當街搶走一藏400萬背包　各被判囚6年7月

兩名持「行街紙」的印度漢，兩年前在紅磡搶劫一名男子，並一度奪去對方藏有400萬現金的背囊。惟附近店舖的職員和休班警員見狀，協助追截，終成功奪回背囊，兩名印度漢則先後被捕。他們承認搶劫罪，今（30日）在高等法院同被判監6年7個月。其中一名被告因涉及另一宗搶劫案，被判囚8年4個月，法官下令加監3年，即其總刑期為11年4月。



兩名被告SAHIL Kumar(22歲)和SANJEEV Kumar(41歲)，均為持「行街紙」人士。

持行街紙兼有相類案底需加刑

法官判刑時指，兩名被告搶劫持大量現金的事主，首被告並曾用刀威嚇對方。惟法官亦考慮藏有現金的背囊被起回，事主未有經濟損失。但因兩名被告均是持「行街紙」人士，並有相類案底，需要加刑，然而他們亦有控方提供協助，法官考慮各項因素後，判兩人監禁6年7個月。

首被告與另一案合共囚11年4個月

首被告因另一宗搶劫案，早前已被判監8年4個月。法官頒令本案的3年刑期，和該案分期執行，其總刑期為11年4個月。

案發於2019年5月2日，蔡姓事主前往紅磡一間找換店，把400萬元放入背囊。他行至黃埔花園對開時，被人推跌，期間首被告用刀指向蔡，最終兩名被告奪去蔡的背囊逃走。

附近店舖職員聞劫案幫忙追捕

附近店舖的兩名職員聽到蔡呼叫後協助追截，並搶回背囊。當時剛好有休班警員加入協助，最終把首被告制服。次被告及後亦被捕後曾稱，案發時不在現場並和一名朋友一起。惟警員調查時，發現他說法不實。

案件編號：HCCC151/202