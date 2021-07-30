公海遊出發　乘客提早8小時到達：為上船醫生叫我唔好打針都打

疫情緩和，部分旅遊項目有條件下恢復，「公海遊」即海上假期於今日（30日）有條件復辦，首班郵輪將於今晚正式啟航。有首航出發的市民提早8小時到達碼頭準備上船。有乘客表示自己本身有「六高」血壓高、糖尿病等，為了享受海上假期，隱瞞醫生接種疫苗。亦有市民獨自一人仍然到來享受遊船樂，期望可以海上欣賞一下藍天白雲。



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一家四口首航出發的李先生説，是為了參加「公海遊」而接種疫苗，「我本身有『六高』，高血壓高糖尿乜都高，醫生本來唔肯幫我打科興，我自己走出去打復必泰。」

李先生說，每年都會去最少六次旅行，郵輪都已經出發過好多次，坦然是海上假期「VIP」，今日亦會入住套房，享受一下多個月以來沒有感受到的旅遊體驗，「我最想就而家即刻衝入船，大力呼吸一下，望吓啲雲，已經好滿足！尋晚攞個篋出嚟都好興奮，好耐冇執過行李，好怕執漏嘢！」她笑言，其實本身希望可以盡快到外地旅遊，期望接種疫苗後，通關一刻可以到處去，「最想就係去日本同埋韓國。」

同樣表現興奮的王先生，獨自一人上船耍樂，他説，一早已經響應疫苗注射，及早打針，其後知道公海遊可以正式出發，多月來終於可以外出鬆一口氣，感到非常興奮，即時購票準備去玩，「我真係好開心可以再出去呼吸下空氣，我係自己一個嚟，屋企人喺晒加拿大，但係都冇所謂。」他又認為海上旅遊乘客經過檢測及已經接種疫苗，身上裝有追蹤器，非常安心，直言「安全過上岸！」

冼先生一家四口與其他親友一行12人乘搭首航公海遊郵輪，以往一年花達15萬至20萬元去旅遊的他，近一年只有到酒店staycation ，「闊別」1年多後可再體驗旅遊，認為一家人花上約兩萬元上船遊三日物超所值，「我覺得好抵玩喎！又唔洗諗活動，staycation 反而悶少少。」

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去年初疫苗爆發，停泊於橫濱的鑽石公主號郵輪出現多個確診，問到他會否擔心安全時，他認為一點也不擔心，認為現時香港防疫做得足夠，多日來無出現確診個案，加上所有上船乘客已接種疫苗及進行檢測，「安全過新加坡，安全過staycation ，你去餐廳食飯都唔需要檢測。」

來自芬蘭的船長Jukka 坦言已有一年半未有駕船接待乘客，對首航感到興奮，今日的航程將由郵輪碼頭出發到鯉魚門，經東龍島到南堂海峽出南中國海，預計將會於同一路線回來香港水域。另外，船公司表示，乘客可以在下午三時及之後到碼頭等候上船，由於擔心每次有太多人一同到達等候辦理手續，所有乘客必須於72小時之前作網上登記，並取得上船時間，最遲在船隻開出之前一小時到達碼頭。